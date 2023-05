Retroscena sull’abbandono di Cecchi Paone e Simone dall’Isola dei Famosi: mancanze di rispetto

Come abbiamo già annunciato, ieri, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei Famosi. Il giovane ha avuto dei malori per cui pare sia stato necessario interrompere questo percorso.

Ad ogni modo, a pochissimo dalla comunicazione della decisione ufficiale, sul web stanno trapelando dei retroscena molto interessanti, ma anche incresciosi. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

I retroscena sull’abbandono dell’Isola dei Famosi di Alessandro e Simone

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno lasciato l’Isola dei Famosi. I motivi celati dietro questa decisione, però, restano un po’ nell’ombra. Nello specifico, pare che a causare tale ritiro anticipato siano state le condizioni di salute di Simone. Quest’ultimo ha avuto un malore che avrebbe reso incompatibile il suo proseguimento nella trasmissione. Di conseguenza, anche Alessandro avrebbe deciso di andare via in quanto l’unico motivo per cui ha scelto di partecipare al programma risiede nel fatto che voleva fare questa esperienza in coppia.

Le cose, però, non sembrano essere andate esattamente in questo modo, L’unfluencer Deianira Marzano, infatti, ha sollevato una faccenda piuttosto incresciosa. La donna ha lasciato intendere che la scelta di andare via sia sopraggiunta soprattutto da Alessandro. Quest’ultimo non ha gradito la scelta della produzione del reality show di far scoppiare le coppie, pertanto, avrebbe deciso di abbandonare il programma.

Cecchi Paone ha mancato di rispetto ad Antolini? Le accuse

Se le cose fossero andate realmente in questo modo, dunque, vorrebbe dire che Alessandro Cecchi Paone avrebbe scelto anche per Simone Antolini di abbandonare l’Isola dei Famosi. Ebbene, alla luce di queste accuse, l’influencer ha dichiarato di essere profondamente delusa dal comportamento del giornalista. Quest’ultimo avrebbe dimostrato mancanza di rispetto e di amore nei riguardi di Simone. L’eventuale decisione di abbandonare il programma a causa dello scoppio delle coppie, infatti, l’avrebbero dovuta prendere entrambi di comune accordo.

Se questa versione dei fatti fosse confermata, però, vorrebbe dire che Cecchi Paone si sarebbe comportato in maniera del tutto egoistica. Proprio per tale ragione, sul web sta scoppiando una polemica in quanto tutti si stanno scagliando contro Alessandro per il suo comportamento e per la sua estrema pesantezza. Al momento, però, i diretti interessati non sono ancora intervenuti per commentare la faccenda. I loro account Instagram sono silenti. Non resta che attendere per saperne di più.