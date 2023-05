Uomini e donne anticipazioni: prime registrazioni ad agosto, spunta il nome del primo tronista

Oggi 12 maggio va in onda l’ultima puntata di Uomini e donne relativa a questa edizione. A quanto pare però però già si parla della prossima e soprattutto di quando verranno registrate le nuove puntate.

Intanto, quello che possiamo dire è che il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è confermato già nella fascia del pomeriggio di Canale 5. Le puntata come sempre andranno in onda dalle 14:45 alle 16 circa.

Uomini e donne anticipazioni: cosa cambia nella prossima edizione

I colpi di scena non mancheranno e, nel corso della prossima edizione, ci sarà spazio per una serie di novità legate al mondo del trono classico e del trono over. Situazione differente, invece, per quanto riguarda gli opinionisti del talk show. Da questo punto di vista, infatti, non ci sarà nessun tipo di cambiamento.

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne talk show tornerà in onda da settembre in poi con le nuove attesissime puntate di questa stagione. Come accade ormai da anni, anche per questo le registrazioni partiranno ad agosto e pare che sia stato confermato già il nome del primo tronista

Anticipazioni Ued: spunta il nome del primo tronista

Tra i nomi circolati in rete relativi ai tronisti, sembra che quello di Alessio Campoli corteggiatore di Lavinia Mauro, sia quello più certo. Dopo l’esperienza da corteggiatore, ecco che Alessio potrebbe avere la possibilità di mettersi in gioco come tronista e provare così a cercare la sua anima gemella nello studio della trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi. Confermata inoltre la presenza in studio di Gianni e Tina nel ruolo di opinionisti.

Entrambi torneranno in trasmissione il prossimo settembre e saranno pronti a mettersi ancora una volta in gioco. Cambiamenti invece sono previsti tra i partecipanti, nelle ultime ore è circolata la voce che Maria voglia mandare a casa Aurora.