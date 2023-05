Luca Saladino sbugiarda Soraja: lei era cambiata. Ombre sulla Cerruti

Luca Salatino dopo la rottura con Soraia Ceruti oggi svela la sua versione dei fatti. L’ex tronista conferma alcune dichiarazioni rilasciare dalla ormai ex fidanzata, ma ci tiene a fare delle precisazioni che potrebbero effettivamente cambiare le cose.

In effetti, ci sono delle affermazioni fatte da Soraia che non hanno convinto più di tanto, poiché non si riusciva a comprendere come mai Luca avesse avuto un cambiamento così importante dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip.

Luca Saladino sbugiarda Soraja: ecco come sono andate realmente le cose

Luca oggi fa sapere di stare bene e che si sta riprendendo dopo l’operazione avuta poche settimane fa. Nello stesso tempo, parlando della sua ex fidanzata ha fatto sapere che Soraja l’ha deluso molto.

Ciò che ha provato per lei quando sono usciti dal dating show di Maria De Filippi è stata la cosa più forte che aveva sentito nella sua vita. A tal proposito ha precisato che “In amore non ci sono colpevoli, si vince insieme e si perde insieme”. Per questo è consapevole del fatto che gli errori li hanno fatti insieme.

Entrando nel dettaglio, Saladino ha confessato che Soraja molto probabilmente non lo amava più da tempo. Tutto è successo quando è uscito dalla casa, in lei ha notato un certo cambiamento, quasi come se le desse fastidio la presenza dell’ex tronista. Da li tra di loro si è creata una situazione spiacevole, che lo ha fatto stare male. Lei diceva di essere nervosa per via di questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la loro casa…

Le mancanze e lo strano comportamento di lei

Come fa sapere Luca, quando è uscito dalla casa del GFVip, tutto è cambiato. In lei ha notato uno strano atteggiamento e ad oggi non capisce nemmeno il perchè quando lui stava male lei lo invitava a non lasciare il reality. Inoltre, pare che lei evitasse qualsiasi tipo di contatto fisico e questo atteggiamento secondo lui lo ha chi non è innamorato.