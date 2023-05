Uomini e donne oggi, Nicole sceglie Carlo. Gianni sbugiarda Andrea davanti a tutti

Oggi 12 maggio è terminata una nuova edizione di uomini e donne, con la scelta di Nicole Santinelli. La tronista dopo Luca ha chiuso anche lei il suo percorso e lo ha fatto portando a casa Carlo.

Una scelta inaspettata che ha lasciato i fan senza parole ma possiamo dire come si è visto anche i presenti in studio. Ma non solo a far parlare anche la strana reazione di Andrea davanti alla non scelta della ragazza

Uomini e donne oggi Nicole non sceglie Andrea e la sua reazione scatena dubbi

Nella puntata di oggi di Uomini e donne Nicole ha chiuso il suo percorso con Carlo. La tronista ha fatto entrare per primo Andreaa dopo avergli spiegato il motivo per cui non lo ha scelto, la sua reazione ha suscitato polemiche. Il ragazzo infatti non è apparso affatto dispiaciuto… anzi.

Si è solo limitato a dirle grazie, grazie a Maria e buona fortuna. A far notare lo strano atteggiamento del corteggiatore anche Gianni che ha sottolineato quanto detto. Proprio per questo motivo ad oggi in tanti sono convinti che Andrea le avrebbe dato un due di picche.

Il dramma di Nicole raccontato a poche ore dalla scelta

Nicole Santinelli non possiede un cuore di ghiaccio, ma un passato che l’ha bloccata. In particolare, la tronista ha vissuto due episodi che l’hanno particolarmente segnata e che non potrà mai dimenticare. Precisamente nell’anno 2004, quando aveva dieci anni, Nicole è stata azzannata da un cane. Ha rischiato di perdere la vita, in quanto il cane l’aveva presa al collo. Ma non solo quello qualche anno fa, ha vissuto una storia d’amore che l’ha segnata

La tronista pensava che questo grande amore non le avrebbe mai fatto del male e che l’avrebbe protetta da tutto e tutti. Invece, non è andata proprio così. Infatti, la Santinelli racconta solo oggi che con il tempo le cose con questa persona sono cambiate: “Ho vissuto episodi di violenza, anche mentale.”