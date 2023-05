UeD, Nicole Santinelli spiazza sul suo passato, aggressioni e violenze subite: “Rischiato la vita”

Nicole Santinelli ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha raccontato dei particolari scioccanti sul suo passato, nel dettaglio, ha parlato di aggressioni e violenze subite. Attraverso questa intervista in molti potranno riuscire a comprendere un lato dell’ex tronista di UeD davvero inedito.

A primo impatto, infatti, la ragazza sembrava avere il cuore di ghiaccio, ma non è affatto così. Nel suo trascorso, infatti, ha vissuto degli episodi che l’hanno segnata profondamente. Vediamo di che cosa si tratta.

Nicole svela di aver subito aggressioni

Nel corso di una recente intervista, Nicole Santinelli ha svelato di aver vissuto delle aggressioni nel suo passato. La prima, e forse quella che l’ha segnata di più, risale a quando aveva 10 anni. All’epoca, infatti, fu aggredita da un cane, il quale fu molto aggressivo nei suoi riguardi. La ragazzina si ferì in maniera piuttosto importante, sta di fatto che fu ricoverata urgentemente in ospedale in gravi condizione poiché l’animale l’aveva azzannata al collo.

Nicole ha raccontato di aver rischiato la vita, pertanto, da quel momento in poi ha deciso di comportarsi in maniera molto più ermetica nei riguardi delle persone che la circondano. Questo, dunque, è il motivo per il quale spesso può apparire algida agli occhi degli altri. Ad ogni modo, la ragazza ha ammesso che da quel momento in poi, decise di non lasciare che le sue emozioni trapelassero.

La relazione tossica della Santinelli

Il secondo episodio che l’ha segnata profondamente, invece, risale a qualche anno dopo. Ad un certo punto della sua vita, l’ex tronista di Uomini e DOnne conobbe un ragazzo che la fece innamorare. I due erano felicissimi, pertanto, lei mai si sarebbe potuta immaginare che lui le avrebbe potuto fare del male. Purtroppo, però, le cose hanno preso una piega del tutto inaspettata.

Il ragazzo in questione ha fatto molto male a Nicole Santinelli, al punto da aggredirla e maltrattarla, anche dal punto di vista psicologico. Dopo queste esperienze, dunque, la ragazza si è chiusa in se stessa. Anche nel rapporto con i due corteggiatori ha adoperato questo approccio. Proprio per questo ha ammesso che, in fondo, nessuno dei due l’abbia conosciuta davvero, neppure Carlo che poi è stata la sua scelta. Ricordiamo che tale momento andrà in onda nella puntata di oggi di Uomini e Donne, che è l’ultima.