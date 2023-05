Uomini e Donne ultima puntata, colpo di scena: Tina Cipollari spiazza tutti con un discorso (VIDEO)

Oggi, venerdì 12 maggio, è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne di questa stagione. Per l’occasione, Maria De Filippi ha chiesto a Tina Cipollari di commentare l’edizione che si è appena conclusa e di spendere qualche parola per ssalutare.

Prima di iniziare il suo discorso, però, Tina ha spiazzato tutti facendo una domanda a Maria De Filippi. Quest’ultima è rimasta piuttosto basita, sta di fatto che ha fatto un po’ di fatica a rispondere. Vediamo di cosa si tratta.

Il discorso di Tina Cipollari all’ultima puntata di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne di questa edizione abbiamo assistito alla scelta di Nicole Santinelli. La ragazza ha deciso di lasciare la trasmissione in compagnia di Carlo, con grande sorpresa di tutti. Dopo la messa in onda di questo momento, però, si è passati ai saluti. Maria De Filippi, infatti, ha informato il pubblico del fatto che quella odierna sarebbe stata l’ultima puntata della stagione.

Tina Cipollari, allora, ha preso la parola per commentare e per salutare. Prima di farlo, però, la donna ha chiesto alla conduttrice se lei, Gianni Sperti e Tini fossero riconfermati anche per la prossima stagione. Maria è rimasta un po’ interdetta, sta di fatto che ha temporeggiato prima di rispondere. Ad ogni modo, dopo una breve pausa ha disquisito ed ha confermato che i ruoli degli opinionisti fosser confermati. Tina, allora, ha chiesto anche se lo stesso valesse anche in caso di querele, ricordiamo che Elio ha minacciato più volte di denunciare l’opinionista. Ebbene, anche in questo caso la risposta è stata affermativa. (Continua dopo il video)

“Ma io, Gianni e Tinì saremo riconfermati per la nuova stagione?” GRAZIE TINA, GRAZIE GIANNI, GRAZIE TINÌ, GRAZIE TRONO OVER E SOPRATTUTTO GRAZIE MARIA MI MANCHERETE 😭 #uominiedonne pic.twitter.com/pTFN2XNGqP — trashtvstellare (@tvstellare) May 12, 2023

Chiude la stagione di UeD: saluti e quando tornerà

Dopo questo momento decisamente esilarante. Tina è passata ai saluti per l’ultima puntata di Uomini e Donne. La Cipollari ha voluto ringraziare tutti i presenti in studio, dai suoi colleghi Gianni e Tini, fino ad arrivare agli esponenti del parterre maschile e di quello femminile. In questa circostanza, però, ci ha tenuto a precisare di salutare tutti tranne una persona, il riferimento ad Elio è stato palese.

Poi Tina è passata a salutare il pubblico da casa, senza il quale il programma non avrebbe mai potuto esistere ed avere tutto questo successo. Infine, l’opinionista ha augurato a tutti buona estate e anche Gianni si è accodato augurando a tutti di trascorrere ottimamente i mesi più caldi dell’anno. L’appuntamento con Uomini e Donne tornerà da metà settembre, mentre le registrazioni dovrebbero cominciare verso fine agosto.