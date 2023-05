Giorgio Manetti pronto ad incontrare Gemma Galgani: la confessione inattesa

Giorgio Manetti ha rilasciato una nuova intervista sul magazine Nuovo in cui ha parlato di Gemma Galgani. I due ex, ormai, non stanno facendo altro che lanciarsi delle stoccate e dei commenti reciproci, che un po’ hanno anche stancato.

Forse per loro sarebbe più opportuno se si incontrassero, una volta per tutte, e chiarissero i loro punti di vista e quello che pensano reciprocamente l’uno dell’altra. Ebbene, a quanto pare questo potrebbe accadere tra non molto. Vediamo cosa è emerso.

Giorgio e Gemma finalmente si incontreranno? Ecco a quale condizione

Nel corso di una recente intervista Giorgio Manetti ha fatto una nuova ed inedita confessione su Gemma Galgani. In particolar modo, infatti, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha ammesso, per la prima volta forse, che sarebbe disposto ad incontrare la sua ex per un caffè faccia a faccia. Dopo aver parlato l’uno dell’altra mediante settimanali e siti di gossip, infatti, sarebbe forse opportuno per loro due avere un incontro diretto in cui dirsi tutto quello che pensano.

Giorgio, dunque, ha aperto una porta in tal senso ed ha ammesso che accetterebbe molto volentieri di incontrare Gemma per trascorrere un po’ di tempo insieme. Il gabbiano, però, ci ha tenuto a precisare che non sarà lui il primo a farsi sentire. Per far in modo che questo accada, infatti, dovrà essere la Galgani a fare il primo passo. Questa decisione è stata presa per un motivo ben preciso.

Perché Manetti non ha mai cercato la Galgani

Giorgio Manetti ha ammesso di aver perdonato Gemma Galgani e di non serbare più alcun rancore nei suoi riguardi. Tuttavia, il protagonista fu molto attaccato dalla donna una volta che lui abbandonò Uomini e Donne. Per circa un anno, infatti, la dama bianca non avrebbe fare altro che rilasciare dichiarazioni molto piccate su di lui. Pertanto, malgrado Giorgio abbia deciso di metterci una pietra sopra, non è disposto a fare il primo passo verso la Galgani.

Tutto, dunque, sembra essere nella mani della dama. Quest’ultima farà un passo distensivo nei riguardi del suo ex o continuerà a parlare di lui mediante stoccate sui vari siti e riviste di gossip? Intanto l’edizione di quest’anno di Uomini e Donne è giunta al termine e, neppure stavolta, Gemma è riuscita a trovare l’amore. Giorgio è convinto che la colpa sia solo la sua poiché in realtà, trovare un uomo non è la cosa che desidera davvero da quella trasmissione.