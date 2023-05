Oroscopo 14 maggio 2023, classifica: Vergine bloccati, Pesci energici

Secondo l’oroscopo di domenica 14 maggio, i nati sotto il segno del Capricorno non si devono arrendere. I Sagittario sono un po’ troppo testardi

Oroscopo dei primi sei segni

1 Acquario. Ottimo momento per l’amore. Con il partner avete ritrovato una certa complicità, che nell’ultimo periodo sembrava essere andata un po’ scemando. Cercate di approfittarne.

2 Cancro. Momento molto interessante per la sfera finanziaria. In questo periodo sono previsti dei nuovi ingressi di liquidità, quindi, potete concedervi anche qualche piccolo sfizio.

3 Capricorno. In amore siete un po’ indecisi. Cercate di approfittare di questo momento in cui Venere è nel segno per osare e per dimostrare a tutti quanto valete. Non arrendetevi dinanzi gli ostacoli, anche quelli apparentemente più insormontabili.

4 Pesci. I nati sotto questo segno sono piuttosto energici. Le previsioni dell’oroscopo del 14 maggio vi esortano ad essere cauti e a non gettarvi subito a capofitto nelle cose, senza sapere a cosa porteranno.

5 Bilancia. La giornata potrebbe cominciare un po’ a rilento. Non siate troppo suscettibili e cercate di dare tempo al tempo. Non c’è bisogno di avere troppa fretta nel prendere alcune decisioni.

6 Vergine. Siete un po’ bloccati e indecisi. Se non sapete bene come muovervi nella sfera professionale, cercate di chiedere consiglio ad una persona che ne sappia più di voi. Fidatevi dei pareri delle persone care.

Previsioni astrali 14 maggio ultimi sei in classifica

7 Scorpione. Se siete indecisi su una decisione da prendere e vi trovate dinanzi un bivio, forse la cosa migliore da fare è seguire il proprio istinto e il proprio cuore. Non fermatevi alle apparenze.

8 Leone. Buon momento per iniziare un nuovo progetto o per rispolverare una vecchia passione. Ci sono delle belle novità in arrivo, quindi, è il caso di aprire gli occhi e allargare la mente.

9 Gemelli. In amore vi sentite un po’ bloccati. L’Oroscopo del 14 maggio vi invita ad essere cauti e a non prendere sotto gamba delle faccende che, invece, potrebbero avere un peso per una persona cara.

10 Sagittario. Siete molto testardi. Questo è un bene, ma anche un male per certi versi. Tendete a non arrendervi dinanzi i no, ma ci sono situazioni nella vita in cui bisogna comprendere quando sia necessario fermarsi.

11 Toro. Di solito non vi voltate mai indietro, ma andate avanti per la vostra strada. Esistono, tuttavia, delle circostanze nelle quali non potete fare a meno di dare uno sguardo al passato per capire meglio il presente.

12 Ariete. Siete un po’ stanchi e non avete molta voglia di cimentarvi nelle relazioni interpersonali. Imparate a gestire un po’ di più questi sbalzi d’umore, altrimenti potreste pentirvi.