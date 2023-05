Oroscopo 15 maggio 2023: Ariete in rimonta, Bilancia un po’ disorientati

Cambiamenti interessanti per quanto riguarda i nati sotto il segno del Leone secondo l’oroscopo del 15 maggio 2023. I Sagittario devono essere meno oppressivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Dopo aver passato un fine settimana decisamente particolare e a tratti difficoltoso, adesso potete finalmente risollevarvi e mostrarvi più forti di prima. Sia in amore sia nel lavoro c’è una bella ripresa.

Toro. Cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Di solito siete sempre in movimento e non vi fermate mai. Questo è anche un po’ il segreto del vostro successo.

Gemelli. In amore dovete essere più audaci. Il periodo non è male, ma non è sicuramente vantaggioso per le persone timide. L’oroscopo del 15 maggio vi esorta ad essere più intraprendenti.

Cancro. Giornata molto interessante sul fronte delle emozioni. Forse la mancanza di una persona cara potrebbe rendere il vostro umore un po’ più cupo, ma cercate di guardare al futuro.

Leone. Ci sono dei cambiamenti molto interessanti all’orizzonte, pertanto, è necessario avere gli occhi ben aperti. Un rapporto professionale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Vergine. Attenti ai vostri stessi desideri in quanto potrebbero ritorcersi contro. Imparate ad apprezzare un po’ di più il valore di quello che avete, senza necessariamente andare alla ricerca di qualcosa di più.

Previsioni 15 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se avete iniziato da poco un lavoro o un progetto potreste trovarvi un po’ disorientati. Ad ogni modo, non temete e vedrete che nel giro di poco tempo troverete la quadra giusta.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 15 maggio bisogna osare ed agire. Non c’è tempo da perdere. Cercate di andare avanti per la vostra strada e di non badare troppo a quello che pensano gli altri.

Sagittario. In amore è necessario lasciare al partner i suoi spazi. Cercate di non essere troppo invadenti, altrimenti si corre il rischio di sortire l’effetto opposto e potreste trovarvi piuttosto male.

Capricorno. Chi si trova in un momento di stallo, in cui non sa proprio quali pesci prendere, dovrebbe fermarsi un attimo e capire quale sia la strada migliore da percorrere onde incappare in problematiche scoccianti.

Acquario. Ci sono dei momenti in cui bisogna e si può osare e altri, invece, in cui sarebbe opportuno attendere tempi migliori. Voi state capendo la differenza tra le due situazioni, e questo è un enorme passo in avanti.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda la carriera. Cercate di non essere troppo frettolosi e aspettate prima di fare il passo più lungo della gamba. In ambito professionale siete molto produttivi.