Un posto al sole anticipazioni lunedì 15 maggio 2023: Roberto si mette in seri guai

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla prossima settimana ci svelano tanti colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda Lara. La Martinelli andrà avanti con il suo piano diabolico ma qualcuno potrebbe presto smascherala.

Nell’episodio in onda il 15 maggio vedremo Roberto e Lara scambiarsi un bacio. Franco ha continui problemi sul lavoro e ora deve vendere il suo garage. Intanto Bianca prova a confidarsi con la madre. Ma vediamo insieme tutti i dettagli

Un bacio che però farà pentire il Ferri e al contrario farà cantare vittoria alla Martinelli. Quest’ultima è convinta di essere riuscita nella sua missione. Intanto, Marina è lontana, ha deciso di andare via. Dopo l’ultima discussione con il marito ha deciso di lasciare la sua abitazione per prendere tempo e cercare di riflettere sulla sua storia. Come finirà questa storia? Quello che possiamo dirvi è che a breve accadrà di tutto.

Anticipazioni: Franco vende il suo garage

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere anche che Franco si ritrova ad affrontare un brutto periodo. Purtroppo, un problema a lavoro lo mette in condizione di vendere il suo garage.

Ovviamente tale situazione avrà ripercussioni su tutta la famiglia. Bianca infine riesce finalmente a confidarsi con sua mamma e a raccontarle cosa da tempo la turba. Mariella, nonostante le sue buone intenzioni di chiarire, finisce per ferire e discutere nuovamente con Cerri.