Uomini e donne story: ecco cosa vedremo oggi lunedì 15 maggio 2023

Venerdì 12 maggio 2023 è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e donne. Il format di Maria De Filippi ha chiuso in largo anticipo per dare spazio alle registrazioni di Temptation Island.

Intanto, però Maria ha deciso di trasmettere ancora per tutta il mese una sorte di Uomini e Donne Story. C’è chi spera che vi sia un best of delle scelte più belle del passato prossimo e remoto del programma, ma quasi certamente non sarà così. Vedremo infatti dei best of, ma non riguarderanno le coppie del trono over del passato.

Lunedi ultima volta di U&d Story

Come anticipato dal portale di Davide Maggio e come del resto abbiamo visto, giovedì e venerdì sono andate in onda le ultime registrazioni, quelle degli ultimi giorni con le scelte di Nicole Santinelli e Luca Daffré, dalla prossima, quella di lunedì 15 maggio, sarà la volta di Uomini e Donne Story, una sorta di “best of” delle vecchie puntate del talk show di Maria De Filippi.

Cosa vedremo oggi lunedì 15 maggio a Uomini e donne?

Ma cosa vedremo esattamente oggi? L’ipotesi più probabile prevede una sorta di “recap” dei troni di questa stagione – quindi quello di Federico Nicotera e Lavinia Mauro, mentre quelli di Luca Daffré e Nicole Santinelli sono troppo brevi e troppo recenti per essere trasmessi nuovamente da qui a giugno.

Di sicuro non mancheranno nemmeno le scene più discusse che abbiamo visto nel trono over, dalle liti di Tina con Gemma a quelli con Pinuccia. Largo spazio sarà dedicato anche quasi sicuramente alla storia d’amore nata a inizio stagione tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano, che stanno ancora

Il meglio di Gemma Galgani non può mancare

Visto i precedenti quasi sicuramente a Gemma Galgani sarà dedicata una puntata intera. Impossibile non ricordare la tormentata storia con Silvio Venturato. Probabilmente ci saranno anche dei contenuti inediti, come le interviste a tutti i protagonisti di questa stagione così da aggiornare il pubblico su come sono andate le cose una volta usciti dal programma. Insomma, per adesso non ci resta altro che attendere le 14 .45