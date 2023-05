Amici 22, scoppia la protesta dopo la vittoria di Mattia: anche un ex ballerino lo affonda!

La ventiduesima edizione di Amici si è conclusa domenica 14 maggio.. Dopo mesi, è stato decretato il nome dell’erede di Luigi Strangis, che ha alzato in aria la coppa del vincitore nella scorsa edizione.

Ad aggiudicarsi la vittoria, alla fine, è stato Mattia Zenzola, che è riuscito a battere la grande favorita, la cantautrice Angelina Mango. “Grazie perché mi hai cambiato la vita“, ha detto Mattia a Maria De Filippi dopo aver mostrato tutta la sua gratitudine verso coloro con cui ha lavorato per ben due anni nel programma.

Amici scoppia la protesta per la vittoria di Mattia Zenzola

Il ballerino è riuscito a portare a casa la vittoria e a far si che tutti i suoi sogni si realizzassero. Tuttavia, c’è anche chi ha sottolineato la grande crescita del ballerino nel corso di questi due anni, che non si è mai arreso, neanche di fronte all’infortunio della scorsa edizione. Purtroppo, però non tutti sono d’accordo dato che per vincitrice davano la talentuosa figlia di Mango, Angelina.

Poco prima del verdetto, a schierarsi contro Mattia anche un ex partecipante del talent. Si tratta di Andreas Muller che in maniera molto evidente non ha apprezzato la vittoria del ballerino. Infatti, ha postato sul prorpio account social il nome di Isobel con tanto di cuoricino. i n tanti, però, hanno criticato questo gesto. Aldilà delle preferenze personali, c’è chi ha considerato di cattivo gusto schierarsi in maniera così pubblica contro un ragazzo che, in fin dei conti, sta facendo lo stesso percorso che lui stesso ha fatto solamente pochi anni fa.

I premi e le offerte lavorative a Isobel e Mattia

Prima del televoto sia Isobel sia Mattia hanno ricevuto delle importanti offerte lavorative. Per la ragazza, tre sorprese: un contratto di due anni con l’agenzia AMCK Dance, un invito alle audizioni del musical Chicago e un contratto di lavoro in Spagna.

Per Mattia, invece, un invito di Roberto Bolle per la prossima edizione di On Dance e un contratto di lavoro con Burn The Floor. Isobel, emozionatissima, è stata un fiume di lacrime, felicissima del suo percorso e della possibilità di lavorare ad importanti progetti professionali nei mesi a venire.