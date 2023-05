Fabio Fazio lascia la Rai, ma cosa c’è davvero dietro la sua uscita? Lucarelli lo smaschera (FOTO)

Come tutti i telespettatori Rai avranno avuto modo di vedere, ieri è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Che Tempo che fa e Fabio Fazio ha dato il suo addio alla Rai. Il conduttore lascia l’azienda dopo ben 40 anni di servizio, pertanto, non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto in modo molto toccante.

Le sue parole, però, non hanno convinto tutti, tra cui Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, mediante i suoi account social, ha sollevato una bella polemica in merito ai presunti veri motivi celati dietro questo addio. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Il discorso di Fabio Fazio in cui ha salutato la Rai

Nella puntata di ieri di Che Tempo Che fa, Fabio Fazio ha fatto un discorso molto toccante nel quale ha salutato il pubblico Rai, spiegando di lasciare l’azienda. Il conduttore ha speso solo parole positive verso la rete con cui ha lavorato per 40 anni. Ad ogni modo, ad un certo punto arriva il momento di cambiare e anche pet Fazio era giunto. Dopo l’annuncio inerente la sua uscita di scena, però, in molti hanno cominciato a chiedersi i motivi di questa decisione.

La prima ipotesi è stata riferita al fatto che Fazio fosse stato cacciato dalla Rai a causa di alcune tensioni interne. Altri, invece, non sono convinti che le cose siano andate esattamente in questo modo, così come non sono convinti che il presentatore sia un martire. Tra gli esponenti di questa seconda categoria c’è Selvaggia Lucarelli. Mediante i suoi social, la giornalista ha fatto una disamina molto pungente. (Continua dopo il post)

La replica pungente di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli si è detta ironicamente addolorata per l’uscita di Fabio Fazio dalla Rai. In seguito, poi, ha specificato che, per fortuna, il conduttore non sia morto, ma abbia semplicemente deciso di traslocare in un’altra rete con cui pare abbia stipulato un contratto milionario, stiamo parlando di Canale NOVE. Quella di Fazio, dunque, sembrerebbe essere stata una scelta ben ponderata da lui stesso per salvaguardare i suoi interessi.

La Rai, secondo il punto di vista di Selvaggia, si sarebbe semplicemente limitata a mettere al corrente Fabio della brutta aria che stesse tirando dietro le quinte. Per tale ragione, il presentatore sarebbe subito corso ai ripari e avrebbe cominciato a guardarsi attorno, trovando offerte migliori altrove. Saranno andate realmente così le cose?