Chi è Mattia Zenzola vincitore di Amici 2023? Età, carriera e curiosità

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2022/2023. Il ballerino è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria finale battendo al televoto l’agguerrita Angelina Mango, conquistando il montepremi finale del valore di 150 mila euro.

Una vittoria non da poco, considerato che la figlia di Pino Mango e Laura Valente, grande rivelazione del torneo, era considerata la favorita assoluta. La puntata finale della 22esima edizione di Maria De Filippi è andata in onda, in diretta, domenica 14 maggio. Al terzo posto gli altri due finalisti: il cantante Wax e la ballerina Isobel.

Chi è Mattia Zenzola: età, famiglia e carriera

Mattia Zenzola ha 18 anni ed è originario di Bari. Fin da piccolo si appassiona alla danza e si specializza nel latino americano e nella Zumba. A soli 11 anni entra a far parte dello staff di Beto Perez, considerato ancora oggi uno dei padri della Zumba. A indicargli la strada anche la madre, insegnante di questa disciplina.

Ad Amici è arrivato come ballerino di latino americano dopo aver collezionato diversi premi: ha partecipato ai campionati del mondo di Latino a Bucarest nel 2017 e si è classificato primo ai FIDS italiani. Come in molti ricorderanno il giovane ha preso parte già lo scorso anno al talent ma a causa di un infortunio ha dovuto abbandonare la scuola.

La finalissima tra Mattia e Angelina

C’è da dire che ha stupito molto la vittoria di Mattia Zenzola ad Amici. Infatti, in queste ore sono in tanti ad essersi schierati contro le ragazzine che lo hanno votato. Per molti telespettatori la vittoria sarebbe dovuta andare alla giovane Angelina.

Mattia però è riuscito con la sua sensualità, la sua tecnica e la sua postura a trionfare come vincitore assoluto. Il Premio Tim è andato a Isobel che porta a casa 30 mila euro in gettoni d’oro. Il Premio delle Radio va ad Angelina. Il Premio Oreo va a Wax.