Milly Carlucci fa chiarezza sul cast di Ballando con le stelle: ecco cosa c’è di vero

Sono davvero tanti i rumors e le indiscrezioni trapelati sul cast della prossima stagione di Ballando con le stelle, sta di fatto che Milly Carlucci è stata costretta a fare un po’ di chiarezza. Nel corso di un’intervista con Di Più Tv, infatti, la conduttrice ha svelato cosa ci sia di vero in tutte le indiscrezioni che sono trapelate in questi giorni.

Svariati sono i nomi dei papabili concorrenti, tuttavia, Milly ci ha tenuto a precisare che, in realtà, non sia stato formalizzato alcun contratto, anche se ci sono delle trattative in atto. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Le parole di Milly Carlucci sul cast di Ballando con le stelle

Nel corso di una recente intervista, Milly Carlucci ha fatto un po’ di chiarezza sui pettegolezzi che sono circolati sul cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Sono tante le indiscrezioni circolate, partendo dai giudici, fino ad arrivare ai concorrenti in gara. Ebbene, a tal riguardo, la presentatrice ha detto che, almeno per il momento, sono circolate solo delle voci incerte, ma non c’è nulla di vero in tutto quello che è emerso.

I vertici dell’azienda non hanno formalizzato ancora nulla, quindi, tutto è ancora in divenire e, dunque, potrebbe cambiare da un momento all’altro. Quindi, i fan della trasmissione farebbero bene ad essere un po’ più pazienti e ad aspettare che trapelino delle notizie concrete invece di credere a tutto quello che circola online. Ad ogni modo, Milly ha svelato che, anche nella prossima edizione del format, si darà una grande importanza a Ballando on the road.

L’importanza di Ballando on the road

A tal riguardo, Milly Carlucci ha svelato che questo sia un elemento imprescindibile per la scelta dei concorrenti di Ballando con le stelle. Basti pensare al fatto che, l’anno scorso, proprio mediante questa modalità, furono scelti Simone Casula e Rosanna Banfi. I due sono arrivati alle battute finali del format riscuotendo un grande successo tra i telespettatori. Per tale ragione, anche la prossima stagione sarà caratterizzata da questo concept.

Per quanto concerne la giuria, invece, Milly Carlucci non si è sbilanciata più di tanto. Ciò di cui si è più curiosi e sapere quali saranno le sorti di Selvaggia Lucarelli. La giornalista sembrava pronta ad abbandonare il suo ruolo a causa delle enormi frizioni trapelate nel corso della scorsa stagione. Al momento, però, non c’è nessuna conferma ufficiale a riguardo. Ricordiamo che Ballando con le stelle tornerà ad ottobre, quindi, c’è ancora un po’ di tempo per prendere tutte le decisioni del caso.