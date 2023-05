Luca Saltino nuovo sfogo contro Soraia, poi svela un progetto importante (FOTO)

In queste ore, Luca Salatino ha risposto ad un po’ di domande degli utenti del web ed ha lanciato anche una stoccata a Soraia Allam. Il popolo del web, però, non ha preso nel migliore dei modi le sue parole, sta di fatto che non ha esitato a criticare il suo comportamento.

Tra le tante cose, poi, Luca ha svelato anche un progetto molto importante al quale sta lavorando e che non vede l’ora di portare a termine. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

La stoccata di Luca Saltino a Soraia Allam

Ogni tot tempo pare che Luca Saltino abbia la necessità di lanciare una stoccata alla sua ex Soraia Allam. In queste ore, infatti, ha pubblicato una IG Storie in cui ha fatto una riflessione. Nello specifico, ha detto di non essere pentito delle cose sbagliate compiute nella sua vita. Piuttosto, è pentito delle cose giuste fatte, invece, per le persone sbagliate. Anche se il nome di Soraia non è mai stato fatto esplicitamente, in molti non hanno potuto fare a meno di intuire che si trattasse di un riferimento proprio indirizzato a lei.

In molti hanno criticato il comportamento di Luca, reputandolo un po’ troppo petulante. La relazione tra i due, orma, è giunta al termine. Entrambi hanno rilasciato interviste ed hanno svelato i motivi secondo i quali la loro storia sia finita. Tornare sempre sugli stessi argomenti e rimuginare sulle faccende passate non è una scelta molto apprezzata dal popolo del web.

Luca svela il suo grande progetto

Ad ogni modo, al di là di queste parole spese ancora una volta per Soraia Allam, Luca Salatino ha parlato anche di altro. Nello specifico, l’ex concorrente del GF Vip e tronista di Uomini e Donne ha raccontato di avere un progetto molto importante in cantiere. Il givoane ha spiegato di essere molto felice di aver intrapreso un percorso con un suo collega a cui è molto legato.

Per il futuro, però, Luca ha ammesso di sognare di aprire un ristorante tutto suo, all’interno del quale portare la cucina come lui la intende. Si tratta di una metodologia semplice, in cui vengono preparati piatti tradizionali, ma cucinati per bene. Al momento, però, deve aspettare un po’ in quanto deve recuperare con la gamba al 100% dopo l’operazione subita alla schiena. Pertanto, non resta che attendere per vedere se riuscirà nel suo scopo.