Yari Carrisi e Naike Rivelli, sapete perchè si sono lasciati? Non potreste mai crederci!

Yari Carrisi e Naike Rivelli hanno avuto una lunga storia d’amore che nel corso degli anni ha fatto molto parlare. La coppia si era conosciuta nel 2015 a “Pechino Express” e proprio nel corso del reality tra i due è accaduto un episodio incredibile. Ma perchè si sono lasciati? Ecco che oggi viene fuori tutta la verità

Yari Carrisi e Naike Rivelli quell’amore nato nel 2015

Ospite a Oggi è un altro giorno, Yari ha parlato molto dei suoi progetti futuri ma anche di quella che è stata la sua vita passata. Un passato che come tuti sanno non è stato facile prima per la sparizione di sua sorella Ylenia e poi per la fine della storia trai suoi genitori. Un’altra delusione riguarda la fine della relazione tra lui e Naike Rivelli.

Come abbiamo anticipato in precedenza i due si sono incontrati per la prima volta a “Pechino express” ed hanno avuto la possibilità di conoscersi tanto da innamorarsi.

Era il 2015 quando davano inizio a quella che si pensava potesse essere una grande storia d’amore. In diverse interviste, Carrisi aveva sottolineato il fatto che con la sua fidanzata aveva ritrovato quell’equilibrio che da tempo cercava. Nello stesso modo, Naike aveva affermato di aver trovato la sua metà.

La verità sulla fine della loro relazione

Secondo quanto avrebbe raccontato Naike, l’aborto vissuto avrebbe rafforzato ancora di più il rapporto tra lei e Yari. Il motivo della rottura, infatti, sarebbe un altro che la di

Qualcosa, però, tra i due si è rotto e così la coppia ha deciso di separarsi, e il vero motivo sarebbe questo.

La figlia di Ornella muti ha spiegato che al suo fianco avrebbe voluto un uomo e non una famiglia intera. Per questo è giusto che entrambi abbiano preso strade separate. Ad oggi ne lei e ne lui hanno un compagno.