Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la famiglia si allarga: la coppia presto zii

La famiglia di Stefano De Martino se così possiamo dire si allarga… Il noto conduttore e la show girl argentina dopo il periodo di allontanamento e di profonda crisi, adesso sono più innamorati che mai.

A suggellare questo idilliaco momento è arrivata una dolce notizia: i due diventeranno zii per la prima volta. Ma a quanto pare ad essere incinta non è Cecilia Rodriguez come in molti hanno pensato, ma Adelaide sorella del ballerino.

Si allarga la famiglia di Stefano De Martino: sua sorella Adelaide in dolce attes

Adelaide De Martino che a soli 28 anni diventerà mamma per la prima volta tra pochi mesi. Ad annunciarlo è stata lei stessa nella giornata di ieri, domenica 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma con un bellissimo post sul suo profilo di Instagram. Primo cuginetto o cuginetta in arrivo per Santiago e Luna Marì, il sesso del bebè è ovviamente ancora sconosciuto.

Come detto in precedenza, per annunciare la notizia, la giovane ha scelto un giorno speciale e una foto altrettanto particolare dove si è mostrata accanto a sua mamma e alle sue zie. Ecco le parole che hanno commosso ed emozionato i fan: “Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”.

Strano silenzio da parte di Stefano e Belen Rodriguez

Per ora, però, sia Stefano De Martino che Belen Rodriguez ancora non hanno detto nessuna parola. Nessuno dei due ha commentato la foto ma sicuramente da parte di entrambi saranno aerrivati gli auguri in privato.

Intanto, anche la showgirl argentina ha celebrato la Festa della Mamma pubblicando su Instagram alcune foto dei due figli Santiago e Luna Marì e della madre Veronica Cozzani. In questi giorni si parla di una nuova crisi per la coppia, soprattutto dopo che Belen è apparsa ad un evento con i figli e senza il marito. Anche in questo caso non ci sono dichiarazioni da parte dei diretti interessati