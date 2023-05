Temptation Island data di inizio e quando partono le registrazioni: tutti i dettagli

Temptation Island sta per riaprire i battenti dopo un anno di pausa e, finalmente, è trapelata anche la data di inizio del reality show più caldo dell’estate. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, mancherebbe pochissimo alla partenza del programma.

Ricordiamo che esso viene registrato con un po’ di anticipo, in modo da permettere agli autori di lavorare serenamente al montaggio dei vari filmati e delle clip da mandare in onda in prima serata. Per tale ragione, vediamo tutto quello che è emerso.

Ecco la data di inizio di Temptation Island: messa in onda e registrazioni

Finalmente sappiamo dirvi la data di inizio di Temptation Island. Il reality show terrà compagnia agli italiani nelle calde sere d’estate e, dal punto di vista del palinsesto, è collocato nella serata del lunedì. Precisamente, la prima puntata dovrebbe debuttare lunedì 26 giugno, sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Alle redini non mancherà Filippo Bisciglia, che ormai è un volto sempre più iconico della trasmissione.

Presto, dunque, potremo tornare ad assistere ai tanto scottanti falò durante i quali le varie coppie in gioco avranno la possibilità di vedere cosa sta facendo il rispettivo compagno o la rispettiva compagna. I casting sono ancora attivi, così come dichiarato spesso da Raffaella Mennoia al termine delle varie puntate di Uomini e Donne. Ad ogni modo, pare manchi davvero pochissimo alla loro chiusura.

Cosa si sa sul cast e altre indiscrezioni

Come già detto, Temptation Island è un programma registrato, pertanto, le riprese vengono effettuate un po’ di settimane prima della data di inizio. Tenendo presente che i vari concorrenti devono trascorrere ben 21 giorni all’interno del villaggio, appare ovvio che non ci sia molto tempo da aspettare. Le riprese del reality show, infatti, dovrebbero cominciare a brevissimo nel corso delle prossime settimane.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, sarà lo staff di Maria De Filippi a pubblicare, volta per volta, contenuti inerenti la presentazione delle varie coppie. In merito ai tentatori e alle tentatrici, invece, pare che anche questa volta ci saranno anche dei volti già noti al pubblico da casa. Nello specifico, pare che appariranno nel parterre ex corteggiatrici o corteggiatori di Uomini e Donne. Al momento, però, non sono stati resi noti i loro nomi, quindi, non resta che attendere per vedere se saranno dati aggiornamenti a riguardo.