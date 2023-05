Isola dei famosi, “Ilary Blasi una furia dietro le quinte”: tira davvero brutta aria

Secondo alcune indiscrezioni pare che Ilary Blasi sia parecchio arrabbiata e si mormora che sia intrattabile dietro le quinte de L’Isola dei Famosi.

Lo spiffero, viene come sempre da Dagospia che più volte si è occupato delle questioni sentimentali e non della conduttrice.

Ilary Blasi problemi sia all’Isola che fuori: cosa sta succedendo

Ma cosa sta accadendo adesso? Negli ultimi giorni l’Isola dei famosi, in effetti, ha avuto diversi grattacapi fastidiosi da affrontare: prima l’abbandono di Cecchi Paone e il fidanzato e poi le critiche dell’agente di Gian Maria Sainato su Alvin. Inoltre anche gli ascolti non sono da flop ma nemmeno stellari… Di conseguenza questa serie di problemi pare abbiano portato Ilary a perdere la pazienza.

Come riporta Dagospia quindi Ilary pare non stia vivendo un buon periodo. Tutti questi problemi inoltre starebbero rovinando anche la sua quotidianità con Bastian. Ecco quanto riporta Roberto D’Agostino. “Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian”.

Pier Silvio Berlusconi raccomanda…

Dopo quello che è accaduto al GF Vip, Pier Silvio Berlusconi ha fatto la voce grossa, esigendo che in alcuni programmi del Biscione venisse distribuito meno trash. Motivo per cui dai piani alti arrivando dritte precise. Secondo alcuni retroscena, il diktat del compagno di Silvia Toffanin avrebbe investito preventivamente pure L’Isola dei Famosi che avrebbe dovuto rinunciare ad alcuni concorrenti perché ritenuti appunto troppo ‘trash’.

Per quanto riguarda la prossima edizione del GF non è escluso che proprio per i motivi sopra elencati si possa passare ad una versione meno Nip, oppure ad un cast misto in cui sarebbero inseriti sia volti noti sia persone sconosciute. A breve se ne saprà qualcosa di più.