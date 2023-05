Fabio Fazio fatto fuori dalla Rai: perchè in un Paese normale questo non sarebbe mai accaduto

Brutte notizie per gli amanti di Fabio Fazio. Ormai quelle che da tempo erano voci sono diventata conferme in queste ore.

Il noto conduttore che per ben 40 anni è stato sulla rete di Stato è stato fatto fuori!

Fabio Fazio fuori dalla Rai: il passaggio su Discovery è confermato

Non è un mistero che Fazio sia sempre stato considerato di “sinistra” e che gli uomini di “destra” non abbiamo mai provato particolare simpatia per lui e per la sua trasmissione. Ora la maggioranza del governo Meloni sta ridisegnando i vertici della Tv di Stato e purtroppo queste manovre hanno portato il conduttore di Che Tempo che fa a fare le valigie altrove.

Al momento si parla di un passaggio su Discovery, sul canale Nove, dove da anni si è collocato un altro ligure, suo amico, Maurizio Crozza. Insomma, per Fabio Fazio è finita la sua era sulla Rete di Stato. Nessun più dubbio, al momento si attendono solo le firme ufficiali. Il prossimo appuntamento con Che Tempo che fa è previsto per la fine del 2023 ovviamente sul nuovo canale.

Perchè questo addio e perchè in un paese normale non sarebbe mai accaduto

Ovviamente sarete in tanti a chiedervi il motivo di questo addio di Fazio dalla rete Rai. La spiegazione è molto facile e possiamo dire che in un paese normale una cosa simile non sarebbe mai accaduta. Visti gli ottimi ascolti, il tono garbato e la pregevole fattura con cui viene fatta informazione non ci sarebbero stati dubbi sulla conferma.

E invece in Italia ci sono meccanismi particolari e fuori ogni immaginazione. Così ecco Che Tempo Che Fa prima subire uno sballottamento un po’ su Rai1, un po’ su Rai2, un po’ su Rai3, si ritrova oggi a sbarcare altrove… Con l’amarezza sia del conduttore che da parte di tutti i telespettatori che da anni lo seguono.