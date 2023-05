Uomini e donne, tutti pazzi per l’abito di Nicole alla scelta: ecco quanto costa e dove potete acquistarlo

Venerdì 12 maggio 2023 è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e donne relativa a questa stagione. Non solo, con grande attesa Maria ha annunciato anche la scelta di Nicole Santinelli e la giovane come non è passato inosservato si è presentata con un abito rosa cipria da far girare la testa.

Infatti, il vestito scelto per l’occasione ha incuriosito tutte le fan del programma, che subito si sono messe alla ricerca del marchio e del prezzo su internet. Grazie ad una ricerca accurata ecco che possiamo darvi tutti i dettagli.

Scelta Nicole Santinelli prezzo e marchio dell’abito

Nicole Santinelli appena è scesa le scale di Uomini e donne ha incantato tutti non solo con la sua bellezza ma anche con l’abito scelto per l’occasione. La giovane infatti si è mostrata con un bellissimo vestito lungo color rosa cipria. Un colore che si rispecchia benissimo con la sua carnagione.

Nel dettaglio l’abito si presenta con uno scollo a barca molto aperto sul seno. Una scollatura particolare ma non volgare. Per quanto riguarda il tessuto si tratta di un abito in tulle con dei gioielli ricamati in vita. Insomma, un outfit elegante e perfetto… Ma quanto costa? Facendo un’accurata ricerca abbiamo scoperto che il vestito ha un costo di circa 800 euro ed è stato realizzato dalla grandissima stilista Elisabetta Franchi

Nicole e Carlo dopo la scelta: La sorpresa da parte della redazione di Uomini e donne

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Nicole Santinelli e Carlo Mancini hanno ricevuto una splendida sorpresa da parte della redazione. I due, infatti, hanno avuto una casa a disposizione in cui potersi conoscere meglio e stare un po’ senza le telecamere.

Prima di sparire dalle telecamere, però, i due sono andati a cena insieme e Nicole ha avuto modo di conoscere anche la mamma del suo nuovo fidanzato, tramite cellulare. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo fuori dallo studio.