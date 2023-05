Mina, tutta la verità:” Come vive oggi? E perchè è sparita?” Parla Massimiliano Pani il figlio

Nel corso di tutti questi anni in tanti si sono chiesti cosa è successo a Mina e perchè abbia deciso di ritirarsi dalla scena nonostante il suo grandissimo successo. Altra domanda che incuriosisce ai fan è sapere dove abita, e soprattutto come vive. Beh a rispondere a tutti questi quesiti ci ha pensato suo figlio ora sessantenne, Corrado Pani

Mina, il segreto del suo successo nonostante i 45 anni di assenza dal palcoscenico

Il figlio di Mina e di Corrado è nato da una relazione extraconiuagale tra la cantante e l’attore. Al’epoca il divorzio ancora non esisteva ma la tigre di Cremona ha saputo ben gestire la stampa e la gravidanza. Oggi Corrado che ha sessant’anni in un lunga e toccante intervista a Il Corriere della Sera ha svelato alcuni retroscena inediti sull’artista, mai svelati prima.

Il sessantenne si è detto iha compreso fin da subito, e oggi ne è convinto più di prima, che sua madre è una artista inimitabile sotto tutti i punti di vista: “In assoluto la personalità più affascinante in cui mi sia mai imbattuto. Papà diceva: ho lavorato con tutti i grandissimi ma di fuoriclasse ne ho conosciuti solo due, Carmelo Bene e Mina”

E alla domanda del perchè Mina oggi nonostante non sia ne in tv, non abbia social e non concede interviste riesce comunque ad avere successo? Massimiliano risponde: saper vedere le cose in anticipo. Mentre parliamo, Mina è prima con Blanco nelle radio e l’album è in vetta negli store digitali. È agli antipodi delle leggi della comunicazione mainstream.

Il motivo della sparizione dalla tv e la scelta nel lasciare l’Italia

Continuando la sua intervista Massimiliano ha fatto sapere che facendo un indagine di Mercato ha scoperto che la musica di sua madre oggi viene ascoltata soprattutto da un pubblico che va dai 20 ai 35 anni. Nonostante questa generazione non l’abbia mai vista la ama, e questo è il più grande successo per la cantante…

Sulla decisione di sparire dall’Italia Massimiliano ha precisato che il motivo non è quello che tutti credono, ovvero che non voleva pagare le tasse. Anzi, è andata proprio in Svizzera per avere una vita normale, cosa che qui in Italia era impossibile.

In molti ancora oggi si domandano per quale motivo Mina abbia ad un certo punto salutato tutti, sparendo e il figlio ha fatto sapere che ha preso questa decisione quando ha capito che la qualità della tv stava cambiando.