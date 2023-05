Domenica In, Fabio Fazio ritira improvvisamente l’ospitata dalla Venier: è giallo

La notizia dell’addio di Fabio Fazio arriva anche a Domenica In. E proprio Mara Venier per l’occasione aveva deciso di concedergli un’intervista. Quella di ieri è stata davvero un appuntamento di grande successo che ha portato anche enormi ascolti.

Presente in studio anche Claudio Baglioni. E a tal proposito Mara gli ha detto: “Grazie a Fabio Fazio sei entrato a far parte di un programma che è rimasto nella storia, Anima mia. Mi racconti come sei entrato nel mondo televisivo? Intanto, guardiamo queste immagini. Le ho mandate ieri sera anche a Fabio, oggi dovevamo fare un collegamento ma non può”.

Fabio Fazio da buca alla Venier: è giallo sulla sua assenza

L’improvvisa notizia dell’addio di Fabio Fazio dalla Rai ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Anche Mara è rimasta senza parole e per salutare il suo collega avrebbe tanto voluto dedicargli un’intervista. Non una presenza in studio ma un collegamento in diretta che tra l’altro era stato anche accordato.

A quanto pare però all’ultimo minuto il conduttore di Che tempo che fa gli ha dato forfait. In tanti infatti si sono chiesti il motivo del mancato collegamento, ma nessuno ha dato una spiegazione.

Fabio Fazio e Luciana Littizetto passano su Discovery

Proprio nel giorno in cui il suo addio alla Rai è stato ufficializzato, sembra strana questa assenza di Fazio. Il conduttore come tutti sanno passerà assieme a Luciana a Warner Bros, con un accordo quadriennale. Ad ufficializzarlo è una nota della società che annuncia che il conduttore sarà protagonista sul canale Nove dove debutterà già dal prossimo autunno.

Nelle prossime settimane – si spiega – “saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale”. Del progetto farà parte Luciana Littizzetto.