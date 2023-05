Terra Amara anticipazioni: Senye assassina? Incredibile cosa succede

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara, la sopa opera di origine turca arrivata in Italia la scorsa stagione. La serie nel giro di pcohissime puntate ha incantato i telespettatori curiosi ormai di sapere come finirà la vicenda tra Demir, Zuleja e Ylmaz.

Le novità che arrivano dalla Turchia sono davvero molto interessanti e ci terranno attaccati al piccolo schermo. Iniziamo dicendo che al centro delle prossime puntate troveremo un’altra grande protagonista, Saniye. La donna sarà molto preoccupata perché un’uomo di avvicina troppo ad Uzum. Ecco quindi che agirà di istinto, ma forse questa volta non è come crede lei. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Anticipazioni Terra Amara: Sanye uccide il padre di Uzum?

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che Gaffur assumerà una nuova persona a lavorare con loro, ovvero Cumali. L’uomo mostra dell’interesse per la bambina Uzum e dietro questo motivo c’è una spiegazione. Questo dettaglio non può passare inosservato, specialmente sotto gli occhi di Saniye.

La donna infatti sarà molto preoccupata e deciderà di agire. In che modo? Andrà direttamente da Zuleyha spiegandole cosa sta accadendo chiedendole addirittura di licenziarlo. A questo punto l’uomo avrà un malore e di conseguenza la capomastro farà un passo indietro.

La capomastro colpevole di omicidio

Il vero colpo di scena però arriverà nel momento in cui Sanye vedrà Cumali accarezzare la piccola Hzum. La donna penserà che l’uomo voglia abusare della bambina e presa dalla furia lo prenderà a bastonate.

Quest’ultimo cadrà a terra senza muoversi. Saniye ha paura di aver commesso un omicidio! Per questo motivo si rivolgerà a Zuleja e le racconterà tutto.. Nello stesso tempo anche la bambina le dirà che quell’uomo in fin di vita è il suo papà. Per la capomastro questa sarà una rivelazione scioccante.