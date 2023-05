Programmi Maria De Filippi, qual è il più bello in cui lavorare? Parla un’autrice e fa confessione

Maria De Filippi è autrice e conduttrice di tantissimi programmi in onda sulle reti Mediaset. Diversi dipendenti della presentatrice collaborano con lei in più trasmissioni, pertanto, sono in grado di fare una disamina precisa sui pro e i contro dei vari format.

In queste ore, la collaboratrice di Queen Mery, nonché suo braccio destro e grande amica, Raffaella Mennoia, ha deciso di rompere il silenzio e di fare delle interessanti confessioni sulle trasmissioni in cui lavora. Ecco cosa ha rivelato.

Autrice dei programmi di Maria De Filippi svela qual è il suo preferito

Raffaella Mennoia ha parlato dei programmi di Maria De Filippi ed ha svelato quale sia il più bello all’interno del quale un autore potrebbe desiderare di lavorare. Ricordiamo che tra le trasmissioni più famose e seguite di Mediaset ci sono proprio quelle di Maria. Partendo da Uomini e Donne ed Amici, fino ad arrivate a C’è Posta per te, Temptation Island e Tu si Que Vales. Ce ne sono state anche altre che, tuttavia, con il tempo sono cambiate o sono state sostituite.

Ebbene, alcuni autori lavorano in più di una trasmissione della padrona di casa, se non in tutte. Questo perché esse vanno in onda in momenti dell’anno differenti o in fasi della giornata e giorni diversi. Tra di loro c’è, ad esempio, la fedele collaboratrice di Maria, ovvero Raffaella Mennoia. Lei è al fianco della presentatrice da tantissimi anni ed è caporedattrice di alcuni suoi programmi. Proprio per questo, è stata in grado di dire quale sia la sua trasmissione preferita. Ebbene, la scelta è ricaduta su Amici.

Perché Amici li batte tutti?

Nel corso di una Instagram Storie, infatti, Raffaella Mennoia ha ammesso che tra i programmi di Maria De Filippi, Amici sia sicuramente quello più bello nel quale lavorare. Questo, chiaramente, nulla togliere a tutti gli altri, tuttavia, anche la stessa conduttrice, un po’ di tempo fa, fece la stessa confessione. La donna, infatti, ammise di preferire Amici, in quanto è quello in cui si ha un maggiore contatto con la popolazione più giovane.

Qui, infatti, ci sono tanti ragazzi, spesso molto piccoli e inesperti, che tuttavia hanno una cosa in comune, ovvero, il talento. In tale trasmissione, infatti, si assiste ad una vera e propria crescita personale e professionale dei partecipanti. Chi entra, infatti, esce sempre in un modo cambiato e questo grazie alle esperienze vissute all’interno del talent show.