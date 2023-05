Barbara D’Urso lascia Mediaset: “No” al rinnovo biennale, cosa farà adesso

Barbara D’Urso dice addio a Mediaset? Questo è quanto sostiene TvBlog, in un retroscena pubblicato in queste ore. Secondo quanto riportato, la conduttrice di Pomeriggio Cinque “avrebbe deciso di non accettare un’offerta di contratto biennale da parte della sua azienda. […] Barbara D’Urso lascerà così Mediaset dopo qualche decennio di permanenza”.

Nel suo futuro professionale, l’ipotesi che possa lasciare le reti generaliste e sbarcare sulle piattaforme. Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa sta succedendo.

Barbara D’Urso si fa sempre più insistente l’indiscrezione sull’addio a Mediaset

Secondo alcune indiscrezioni Barbara D’Urso potrebbe davvero lasciare Mediaset. Secondo TvBlog, resta ancora in piedi l’ipotesi che possa fare parte della giuria della nuova edizione di Ballando con le stelle. Quando Milly Carlucci è stata interpellata su questa eventualità, è stata piuttosto vaga. Ha spiegato di non potere dire nulla, e che nei prossimi mesi dirà qualcosa.

Inoltre, pare anche che per la conduttrice si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme. Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso di questi tempi.

Il successo di Barbara D’Urso con i suoi programmi su Canale 5

In attesa di avere notizie ufficiali sulle nuove tappe della carriera di Barbara D’Urso, ricordiamo che la conduttrice è stata al timone di numerosi programmi targati Mediaset. Tanti i reality e show di cui è stata protagonista, tra questi ricordiamo Il Grande Fratello, Un due tre stalla, La Fattoria e Reality Circus. Ma anche Baila, La pupa e il secchione e tanti altri.

Negli ultimi anni è entrata nelle case degli italiani ogni mattina con il programma Mattino Cinque, attualmente condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Barbara D’Urso, poi è approdata a Pomeriggio Cinque e, per alcuni anni, ha anche avuto un appuntamento domenicale, con i programmi Domenica Live e Live non è la D’Urso.