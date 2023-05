Simone Coccia sbarca all’Isola dei Famosi? Finta rottura e commento criptico (FOTO)

In queste ore è trapelata sul web una notizia piuttosto interessante che riguarda Simone Coccia e la possibilità di vederlo all‘Isola dei Famosi. Il protagonista ha fatto molto parlare di sé in queste settimane a causa dell’improvvisa rottura con Stefania Pezzopane.

I due sono stati ospiti in varie trasmissioni per raccontare quanto accaduto, tuttavia, le loro parole non hanno molto convinto i telespettatori. In queste ore, poi, sono circolate altre veci, che non stanno facendo altro che confermare i sospetti dei più maliziosi. Vediamo cosa è emerso.

Lo strano post di Simone Cocci: pronto per l’isola dei Famosi?

Simone Coccia ha pubblicato un post su Instagram in cui ha lasciato intendere di essere in procinto di partire per l’Isola dei Famosi. Nel dettaglio, infatti, l’ex di Stefania ha asserito che, molto presto, sarà costretto a prendersi una pausa dai social, sia Instagram sia Facebook a causa di un impegno professionale. In tale lasso di tempo, i suoi account saranno gestiti da una persona di sua fiducia, la quale si occuperà di pubblicare solamente dei post.

Il protagonista, ovviamente, non ha potuto essere più esplicito di così, tuttavia, in molti hanno perfettamente capito di cosa si tratti. La maggior parte degli utenti del web, infatti, ha capito che la pausa dal web di Simone Coccia sia riferita ad un’imminente partenza per L’Isola dei Famosi. La notizia, al momento, non è stata confermata né da lui né dai vertici dell’azienda, ma sembra davvero molto concreta. (Continua dopo la foto)

Finta crisi con Stefania Pezzopane? I dubbi

In effetti, all’Isola dei Famosi ci sono stati ben cinque abbandoni da quando è cominciato il reality show, pertanto, pare sia necessario ingaggiare nuovi concorrenti. Simone Coccia, dunque, potrebbe essere il naufrago perfetto, anche perché ha già esperienza all’interno dei reality show, dato che ha partecipato anche al Grande Fratello. Ad ogni modo, alla luce di queste recenti indiscrezioni, in molti non possono fare a meno di pensare anche altro.

Nel dettaglio, infatti, in tanti stanno credendo che la rottura con Stefania Pezzopane, in realtà, sia solo strategica. I due si sarebbero messi d’accordo per inscenare questa finta separazione in modo da suscitare un certo interesse attorno al personaggio di Simone, pronto a sbarcare in Honduras. Al momento, ovviamente, i diretti interessati non hanno speso parole a riguardo. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.