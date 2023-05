Terra Amara, scoperto il vero assassino: arriva una riconciliazione inattesa

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. La serie televisiva ha conquistato tutti e in tanti sono curiosi di sapere cosa vedremo nei prossimi episodi.

Le anticipazioni turche ci fanno sapere che per Demir ci saranno cambiamenti. La morte della madre lo porterà a dubitare di una donna, quella che lui considera la sua seconda madre. Tutte le prove porteranno a Sevda ma la vera realtà è totalmente un’altra.

Terra Amara anticipazioni: Behice uccide Hunkar

Chi ha ucciso Hunkar Yaman? Le anticipazioni ci fanno sapere che a togliere la vita alla dona sarà Behice. La perfida zia di Mujgan la pugnalerà al petto, dopo aver capito che la matrona ha scoperto che è l’assassina dei suoi due mariti defunti.

Insomma, la donna si mostrerà essere una vera e propria serial killer, nascondendo il suo lato oscuro con una finta dolcezza. Anche in questo caso dopo aver ammazzato Hunkar farà cadere tutte le prove su Sevda, amante di Adnan. Behice porterà a casa della rivale dei gioielli rubati e in questo modo gli inquirenti troveranno le prove per arrestarla

Demir e Sevda fanno pace grazie a Zuleja

Sevda verrà definita come la colpevole per la morte di Hunkar. Ma le anticipazioni ci fanno sapere che l’ex amante di Adnand Yaman riuscirà a dimostrare che nel momento in cui Hunkar è stata ammazzata lei era in compagnia di altre persone.

A questo punto per lei arriva la scarcerazione ma molta gente del paese metterà in atto un piano per ucciderla. Ad accorgersi di tutto ciò sarà Zuleja che si presenterà a casa della donna per parlare e convincere i malfattori a non commettere questo un altro omicidio.

Inoltre, gli spoiler ci fanno sapere che la moglie di Demir convincerà il marito a far trasferire Sevda nella loro villa, almeno fino a quando le acque si saranno calmate. In questo modo Demir e Sevda faranno face.