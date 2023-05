Uomini e donne, la prima volta di Nicole e Carlo: fan in delirio

Da pochi giorni è terminata una nuova stagione di Uomini e donne. Tra le coppie che si sono formate quest’anno c’è anche quella composta da Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Nonostante le polemiche che hanno coinvolto la tronista, con il pubblico che ha avuto difficoltà ad entrare in sintonia con lei, Nicole ha dimostrato di voler portare a termine il suo percorso, e ha fatto la scelta con il cuore, preferendo Carlo ad Andrea.

Di recente i telespettatori di Uomini e Donne, Avevano notato che la coppia non aveva ancora pubblicato foto di coppia. A distanza di qualche giorno dalla scelta, ecco arrivare il primo post insieme, che conferma l’amore tra i due procede a gonfie vele.

Uomini e donne: arriva il primo scatto di coppia per Carlo e Nicole

A postare la prima dedica Carlo Alberto Mancini, che ha pubblicato prima una foto della scelta, in cui Nicole lo abbraccia sorridente. Il corteggiatore sembra essere perdutamente innamorato dell’ex tronista di Uomini e Donne, come si può capire anche dalla frase che ha scelto di dedicarle: Mi disse che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io.

E poi, ecco arrivare quella foto di coppia che tutti i fan del programma stavano aspettando: un selfie scattato all’aria aperta, probabilmente durante una passeggiata insieme, in cui si vede Nicole seduta e abbracciata a Carlo…

L’emozione dei fan per la coppia

Una foto che ha reso felici tutti i fan della coppia. In molti attendevano un cenno o qualcosa che potesse confermare che tra di loro tutto procede alla meglio.

Eppure nessuno avrebbe mai immaginato che Nicole avrebbe scelto Carlo dato che le sue attenzione sono sempre cadute su Andrea. Insomma, per adesso i due stanno vivendo felicemente la loro storia e per ora non ci resta altro che attendere altre notizie.