Terra amara, lo sapete che Demir Yaman (Murat Unalmis) ha una sorella identica a lui?

Avete mai visto la sorella di Demir Yaman nella realtà?

Murat Unalmis ovvero Demir Yaman diventato popolare in Italia grazie alla soap opera turca Terra Amara continua ad incuriosire il pubblico.

Se per quanto riguarda nella serie abbiamo capito benissimo che tipo di persona è meno sappiamo invece del suo privato. Infatti nessuno sa che ha una sorella identica a lui!

Ecco la sorella di Murat: identica a lui

Murat meglio conosciuto come Demir Yaman ha una sorella. A mostrarcela lo stesso attore in un dolcissimo scatto dove si vedono abbracciati l’uno vicino all’altro. In questa foto Murat le fa tanti auguri per il suo compleanno ed è possibile notare quanto si somigliano. Infatti, possiamo dire sono davvero una goccia d’acqua. Lo sguardo è identico come anche i lineamenti….

Nel 2010, Murat Unalmis ha sposato Birce Akalay, con la quale ha interpretato il ruolo principale nella soap turca Yer Gök Aşk (2010-2013). I due attori hanno divorziato nel 2012.

Terra Amara: carriera e età di Demir (Murat Unalmis)

Il bellissimo attore ha ben 41 anni, è nato in Turchia e oggi svolge la professione di attore. Prima di intraprendere gli studi di recitazione, la vita di Murat Unalmis è stata legata allo sport, in particolare al basket! Infatti, dopo la conclusione della scuola secondaria, il protagonista di Terra Amara si è trasferito (all’età di 14 anni) da Kayseri a Istanbul per giocare nella squadra giovanile del Fenerbahce dove è rimasto fino ai 20 anni.

Purtroppo, ha dovuto abbandonare il basket a causa di un brutto infortunio. Dopo essersi ripreso ha provato a fare il modello, ma si è reso conto che le passerelle non facessero per lui. La svolta nella sua vita è arrivata quando ha deciso di studiare recitazione alla Academy Istanbul.