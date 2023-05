Segnalazione trono over Uomini e Donne: cavaliere tradisce una dama, sono Ida e Alessandro?

In queste ore è trapelata sul web una segnalazione alquanto incresciosa che riguarda una coppia del trono over di Uomini e Donne. Gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno pubblicato la testimonianza di una loro fan, la quale ha dichiarato di essere stata contattata da un cavaliere, apparentemente felicemente fidanzato.

La persona in questione ha esplicitato anche i nomi dei protagonisti coinvolti, ma sono stati censurati. Tuttavia, ci sono dei dettagli che stanno riconducendo a Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Saranno proprio loro la coppia del mistero? Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco la segnalazione su due esponenti del trono over di Uomini e Donne

Una segnalazione su una nota coppia del trono over di Uomini e Donne sta scuotendo un po’ gli animi. In particolare, una persona ha contattato sia Deianira sia Amedeo per dire loro di essere stata contattata da un cavaliere che ha preso parte quest’anno alla trasmissione di Maria De Filippi. L’uomo le avrebbe chiesto di incontrarsi, ma in gran segreto in quanto se fosse stato beccato sarebbero stati guai.

A tal proposito, pare abbia invitato la ragazza in questione a prendere una birra chiusi nella sua auto. La giovane, però, ha detto di aver risposto in maniera negativa in quanto si trovasse in pigiama da notte. Ebbene, l’uomo del mistero le avrebbe detto che non ci fosse alcun problema, tanto sarebbero rimasti in auto e non sarebbero usciti di lì. L’autrice di queste indiscrezioni ha fatto anche i nomi dei due protagonisti, ma gli influencer hanno provveduto a censurare i nomi.

Sono Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Il dettaglio

Adesso, dunque, in molti si stanno domandando chi siano i protagonisti di questa clamorosa segnalazione che riguarda due volti del trono over di uomini e Donne. Un dettaglio in particolare sta riconducendo a Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Come già detto, la ragazza ha scritto i nomi dei due protagonisti nella sua segnalazione, ma gli influencer li hanno cancellati con uno scarabocchio.

Guardando la lunghezza di queste cancellature, pare proprio che i protagonisti siano Ida e Alessandro. In sostituzione del nome della dama coinvolta, infatti, la cancellatura è piccolissima, a dimostrare che il nome sia molto corto. Per il cavaliere, invece, lo spazio cancellato è più lungo. Inoltre, questa non sarebbe l’unica segnalazione trapelata sui due di recente. Quindi, saranno proprio loro al centro di questo scottante gossip?