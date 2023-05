Fabio Fazio cachet stellare su NOVE: ecco a quanto ammonta la cifra da capogiro

Come tutti i telespettatori ormai sapranno, Fabio Fazio ha deciso di abbandonare la Rai dopo 40 anni e passare sulla rete competitor NOVE. Il motivo celato dietro questa scelta inaspettata risiederebbe anche nel cachet stellare che pare percepirà il presentatore.

Stando a quanto rivelato dal Corriere della sera pare proprio che Fazio abbia firmato un contratto quadriennale con l’azienda. Essa sarebbe disposta a dare al presentatore una cifra annua davvero esosa. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Ecco il cachet di Fabio Fazio su NOVE

Fabio Fazio pare abbia firmato un contratto con un cachet stellare su NOVE. Il presentatore Rai, infatti, lascia l’azienda con cui ha collaborato per tantissimi anni per aprirsi a nuovi orizzonti. In molti sono rimasti spiazzati dalla decisione, specie perché il suo programma Che Tempo che fa continua a regalare ottimi ascolti per la sua collocazione nei palinsesti. Ad ogni modo, pare che la rete competitor sia stata in grado di offrire al presentatore un contratto molto più vantaggioso.

La trasmissione, infatti, traslocherà su NOVE, dove Fabio avrebbe siglato un contratto della durata complessiva di quattro anni. La cifra annua che sarebbe stata stabilita è di 2 milioni e mezzo di euro. Questo, dunque, vuol dire che per tutti e quattro gli anni in cui Fazio presterà servizio su NOVE andrà a percepire un compenso totale di ben 10 milioni di euro. Una cifra sicuramente difficile da rifiutare.

Luciana Littizzetto con lui, quanto guadagna più della Rai

Il cachet così elevato, dunque, potrebbe aver rappresentato la motivazione principale che ha spinto Fabio Fazio ad abbandonare la Rai per NOVE. Ad ogni modo, il conduttore non sarà da solo in questa nuova avventura. Al suo fianco, infatti, ci sarà, come sempre, Luciana Littizzetto. Anche lei traslocherà con il suo collega altrove, in quanto sarebbe davvero impossibile immaginare l’uno senza l’altra.

d ogni modo, tornando al compenso esoso di Fabio Fazio, pare che il presentatore, in questo modo, andrà a percepire oltre 300 mila euro di più all’anno, per un totale di 1 milione e 200 mila euro in più totali. Ad ogni modo, il suo programma avrà lo stesso successo anche se traslocato in un’altra rete? A questa domanda solo il tempo potrà dare tutte le risposte. Non resta che attendere per scoprirlo.