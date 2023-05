Isola dei famosi 2023, provvedimento in arrivo per Ilary dopo il caso Corinne?

Si è scatenata una vera e propria bufera contro Ilary Blasi dopo quello che è successo con Corinne Clery ieri sera. La donna infatti ha avuto un malore in diretta, dopo che più volte ha insistito nel non voler fare la prova a causa della sua fobia contro gli insetti e roditori.

Molto probabilmente la debolezza fisica e sicuramente mentale ha fatto si che il suo corpo cedesse, avendo di conseguenza un calo di pressione. Ai telespettatori a casa però non è passato inosservato il modo in cui la presentatrice il suo invitato Alvin hanno gestito la situazione, ovvero malissimo!

Tutti contro Ilary Blasi per come ha reagito davanti al malore di Corinne

Proprio durante la diretta dell’Isola dei famosi e proprio nel momento in cui Corinne è svenuta sul web si è scatenato il putiferio. Il popolo della rete non ha affatto apprezzato il modo in cui è stata gestita la situazione della naufraga. Non solo in tanti non hanno condiviso il modo in cui Ilary abbia insistitito nel tentare di far fare la prova alla naufraga ma non hanno nemmeno condiviso quello che è successo dopoò.

A non passare inosservata la sua faccia. Mentre gli appassionati del reality davanti al teleschermo si sono mostrati in ansia e per la sorte di Clery lei è rimasta impassibile. “Vederla svenire in diretta, e vederla stare male non le ha fatto ne caldo e ne freddo” ha scritto un utente. Un altro invece le ha suggerito di metterci il cuore perchè così non si va da nessuna parte… Insomma, accuse non proprio piacevoli.

Isola dei famosi: Provvedimenti in arrivo per Ilary Blasi?

Ma le critiche ad Ilary Blasi non sono finite qui. Qualcun altro, ha addirittura ipotizzato che Ilary potrebbe ricevere dei provvedimenti dai piani alti in quanto ha gestito il tutto malissimo. Per prima cosa, avrebbe dovuto anche staccare l’inquadratura ed evitare una scena simile in tv.

Infatti, sempre in rete in molti si sono chiesti se effettivamente Pier Silvio l’abbia richiamata chiedendo prima spiegazioni e poi magari facendole pagare una penale. Precisiamo ovviamente che si tratta solo di opinionist e pensieri da parte del pubblico.