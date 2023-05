Uomini e donne anticipazioni, quando andranno in onda le nuove puntate e chi sono i nuovi possibili tronisti

Quando andranno in onda le nuove puntate di Uomini e donne? Questa è la domanda che tutti gli appassionati del format televisivo si stanno facendo da giorni.

Soprattutto dopo che Mediaset ha deciso assieme a Maria De Filippi di trasmettere in questi giorni Uomini e donne Story, facendo storcere il naso a molti. Ma vediamo insieme cosa sappiamo

Uomini e donne anticipazioni: quando vanno in onda le nuove puntate

Ma veniamo alle anticipazioni di Uomini e Donne: quando potremo finalmente gustare le nuove puntate? Le registrazioni delle nuove puntate sono previste per la fine di agosto, ma dovremo pazientare ancora un po’ prima di poterle ammirare in televisione. Intanto Tina Cipollari, insieme a Gianni Sperti e Tinì Casino, continuerà a far parte del programma, ma la padrona di casa Maria De Filippi accoglierà anche volti nuovi nel trono over e tronisti in cerca dell’amore.

Per quanto riguarda le prossime puntate inedite di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha confermato durante l’ultima puntata della stagione, andata in onda venerdì 12 maggio, che il programma tornerà a settembre con nuovi protagonisti, oltre ai volti storici della trasmissione che non hanno trovato l’amore durante questa stagione televisiva.

Chi saranno i nuovi tronisti della prossima edizione

Nell’attesa del ritorno di Uomini e donne cresce da parte dei telespettatori anche l’attesa per i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Ogni anno, l’annuncio dei nuovi protagonisti suscita grande eccitazione, dando inizio a nuove storie d’amore, intrighi ed emozioni. Ma chi sederà sulla famosa poltrona rossa?

Qualche piccola indiscrezione ha riportato il nome di Alessio Campoli, ex corteggiatore di Lavinia. non è nemmeno escluso un ritorno di Alice, ex corteggiatrice di Federico. Inoltre, non è nemmeno confermato un addio di Andrea Foriglio, è possibile che il ragazzo possa tornare per corteggiare Roberta Di Padua