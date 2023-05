Terra Amara anticipazioni turche: gravissimo lutto per Zuleja

Continua il grande successo di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che in momento particolarmente felice della sua vita, in attesa del terzo figlio, per Zuleyha arriverà una notizia davvero tragica. Gli spoiler turchi infatti svelano che la donna avrà un incidente stradale dal quale si salverà per miracolo e solo ed esclusivamente grazie all’intervento di Umit.

La situazione generale della moglie di Demir sarà molto grave e, purtroppo, se lei riuscirà a sopravvivere, non sarà lo stesso per il bambino che aspetta, per il quale non ci sarà nulla da fare. Zuleyha, purtroppo, perderà il terzo figlio con un aborto.

Anticipazioni turche Terra Amara: Zuleja vittima di un grave incidente

Alla notizia della sua terza gravidanza, Zuleja sarà molto felice. La donna infatti lo rivelerà a Demir e entrambi saranno al settimo cielo. I due saranno innamorati come non mai e le cose non potrebbero davvero andare meglio di così, anche se purtroppo la loro felicità ha le ore contate.

Al fine di sincerarsi che tutto proceda per il meglio, Zuleyha salirà in auto e si recherà dal ginecologo per un controllo. Qualcosa, però, per strada andrà male. Sulla strada, infatti, a causa di un enorme quantità di olio sulla sullì’asfalto perderà il controllo della vettura. Zuleyha proverà a frenare ma, senza nessun riscontro. L’auto si fermerà dritta in un albero.

La moglie di Demir perde il suo bambino

La donna, durante l’urto sbatterà la testa contro il volante e si ferirà molto gravemente. Umit passerà di lì, diretta proprio dalla moglie di Demir, e assisterà all’incidente. Vedrà Zuleyha in macchina svenuta e penserà di avere finalmente l’occasione di vendicarsi. Alla fine, però, deciderà di aiutarla.

Alla fine la signora Yaman verrà trasportata in ospedale con urgenza e dopo una lunga operazione per bloccare l’emorragia apprenderà una brutta notizia. Purtroppo il bambino che aveva in grembo non è sopravvissuto.