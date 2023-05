Amici, Mattia confessa come spenderà i 15Omila euro vinti: non ci crederete mai!

Sono giorni ancora pieni di emozione quelli che seguono alla finale di Amici. Per tutti gli allievi arrivati allo scontro finale, ma per Mattia Zenzola soprattutto che ha portato a casa la vittoria e un montepremi di circa 150 mila eUro.

Per il 19enne ballerino pugliese questa vittoria è quasi inspiegabile: “Non me lo aspettavo di vincere, ho sempre vissuto giorno dopo giorno, senza pensare alla finale” ha raccontato. Ma come spenderà questa cifra?

Amici, Mattia Zenzola: spenderò i 150mila euro così

Su come spenderà il denaro Mattia ha già le idee chiare: una parte li userà “per ripagare finalmente i miei genitori”, mentre la rimanenza “li metterò da parte per investirli nel mio sogno: vivere di arte”.

Infatti, oltre al ballo il giovane ha la passione anche per il cinema e recitazione e gli piacerebbe molto provare… Insomma, per lui questa sarebbe una grande opportunità dato che avrebbe la possibilità di diventare così un’artista completo..

Zenzola ha parlato anche di come è stato vivere nella scuola senza il cellulare nelle ultime settimane. In questo caso ha capito che all’improvviso ci si rende conto che si ha più tempo libero… “. E lo dice sono una persona a cui piace far vedere quello che fa anche sui social, dove pubblico video in cui ballo e mostro quello che so fare”.

Zenzola torna ad Amici come professionista?

Nella sfida finale di domenica scorsa ha visto Mattia contro Angelina. Il giovano ha confessato che vista la bravura di tutti per lui tutti hanno vinto.

E sulla possibilità di far parte della squadra di ballerini professionisti nella prossima edizione di Amici ha le idee ben chiare: “Per me è una seconda famiglia , il pensiero di ritornare come professionista mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto”. Insomma, anche per lui dopo Isobel non è escluso un ritorno