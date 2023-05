Riccardo Guarnieri nostalgico di Ida? La mossa social non lascia dubbi

Nelle scorse ore il cavaliere di Uomini e donne ha messo un like sospetto ad una foto, che ha subito scatenato il web.

Secondo molti utenti, Riccardo penserebbe ancora ad Ida Platano e questo suo gesto non lascerebbe dubbi. Andiamo a vedere insieme cosa è successo

Riccardo Guarnieri pensa ancora ad Ida Platano?

Chi ha seguito il percorso di Riccardo Guarnieri sa benissimo cosa è successo con Ida. Tra lui e la Platano c’è stato un tira e molla durato anni con un finale spiazzante. Lei alla fine ha scelto Alessandro Vicinanza con il quale ancora oggi ha una storia. Lui invece attualmente pare sia ancora single.

Riccardo però non ha mai nascosto di aver provato un vero sentimento per l’ex dama tanto da chiederle di sposarla. Purtroppo, diversità caratteriali hanno portato i due ad allontanarsi anche se proprio nelle scorse ore un like sibillino del cavaliere lascerebbe pensare che quel sentimento è ancora vivo.

Tutto è partito da una fanpage dedicata a loro due, quando un tempo erano ancora innamorati. Nello scatto si vedono una serie di foto di Ida e Riccardo felici e sereni. A questo scatto Guarnieri ha lasciato un like che ha molto insospettito i fan. Perchè?

Riccardo tornerà a Uomini e donne a settembre?

Anche in questa edizione di Uomini e donne, a differenza di Ida Platano, Riccardo non è risuctio a trovare la sua anima gemella. Il cavaliere sembrava avesse trovato una certa sintonia con Gloria Coretti ma alla fine lei dopo averci provato, ha deciso di abbandonare il programma.

Guarnieri ha provato a conoscere altre dame ma alla fine nessuno è riuscita a farlo innamorare. Intanto, il cavaliere, non è escluso che tornerà a settembre a Ued, a meno che questa estate possa incontrare qualcuno al di fuori.