Paola Caruso, figlio Michele operato: l’influencer fa un annuncio, ecco come sta (FOTO)

Il figlio di Paola Caruso è stato operato a seguito del gravissimo problema di salute che gli è stato diagnosticato a seguito di un’iniezione fatta male. La donna, in più occasioni, ha parlato della situazione, anche nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

In tali occasioni, l’influencer era apparsa devastata dal dolore in quanto sembrava non esserci alcuna possibilità per il piccolo Michelino di recuperare l’uso della gamba al 100%. A tal riguardo, la donna ha tentato un’ultima spiaggia, ovvero, un’operazione molto importante e abbastanza invasiva. Vediamo come è andata.

Paola Caruso svela che suo figlio si astato operato: ecco come sta

Paola Caruso in questi mesi ha raccontato una storia davvero drammatica che riguarda suo figlio. Il piccolo ha avuto una febbre molto forte mentre era con sua mamma a Dubai. La giovane, colta dallo spavento, portò il piccolo in ospedale e i medici di quella struttura decisero di fargli un’iniezione. Con il tempo, però, si è scoperto che il medicinale iniettato al bambino è illegale in Italia. Inoltre, il dottore pare abbia anche lesionato il nervo sciatico del bambino rendendolo impossibilitato a deambulare autonomamente.

Paola, chiaramente, è stata devastata dal dolore, ma non si è mai arresa. In questi giorni, infatti, ha portato suo figlio a Genova per sottoporsi ad un delicato intervento. Ebbene, nel corso della giornata di ieri, Paola Caruso ha svelato che suo figlio sia stato operato. La donna ha detto che, per fortuna, le cose sono andate bene, adesso, però, sarà necessario attendere i tempi di decorso post operatorio per vedere come reagirà il piccolo.

La luce in fondo al tunnel? Cosa potrebbe accadere

Inoltre, Paola Caruso ha svelato anche che adesso suo figlio dovrà effettuare della fisioterapia dopo essere stato operato. I due, dunque, si preparano ad affrontare tanti altri momenti difficili, tuttavia, lo faranno con uno spirito decisamente diverso. Questa operazione, infatti, ha aperto uno spiraglio per il piccolo Michelino. Mentre fino a poco tempo fa sembrava che il bimbo non potesse camminare se non con il supporto di un tutore, dopo questo intervento, le cose potrebbero cambiare.

Se Michele risponderà in modo positivo alle terapie e all’intervento, infatti, potrà tornare a camminare. Paola ha pubblicato un post su Instagram in cui ha dati questo lieto annuncio. Inoltre, la ragazza ha voluto ringraziare anche Silvia Toffanin e Verissimo per il supporto che le hanno dato.