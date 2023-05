Uomini e Donne, Alessandra Somensi ha un altro? Scottanti retroscena sulla rottura con Luca

In queste ore è trapelata la notizia inerente la rottura tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi a distanza di pochissimi giorni dalla scelta a Uomini e Donne. Dopo la conferma dell’ex tronista del programma, arrivata proprio in queste ore, in molti si sono scagliati contro di lui ritenendolo il principale responsabile dell’epilogo preso da questa conoscenza.

A distanza di un po’ di ore, però, sul web stanno trapelando delle indiscrezioni davvero inaspettate che, invece, dipingerebbero una versione del tutto differente e inaspettata. Alessandra, infatti, p stata accusata di avere un altro. Vediamo cosa è emerso.

I presunti veri motivi della rottura tra Luca e Alessandra dopo Uomini e Donne

La repentina rottura tra Alessandra Somensi e Luca Daffrè di Uomini e Donne ha lasciato di sasso tutti i telespettatori del programma. Non è passata neppure una settimana dalla chiusura del dating show di Maria De Filippi e i due hanno già capito di non poter stare insieme. La notizia, ovviamente, ha cominciato a generare sgomento e in molti hanno cominciato a chiedersi quali fossero le cause celate dietro questa scelta improvvisa.

In un primo momento, tutti si sono scagliati contro Luca, reputandolo il principale responsabile. Nello specifico, diverse persone lo hanno accusato di aver fatto una scelta assolutamente non sentita. Dopo un poi’ di tempo, però, stanno emergendo altre circostanze piuttosto incresciose. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato la segnalazione di una sua fan la quale ha dichiarato che l’ex corteggiatrice non si sia comportata proprio bene con Luca.

Alessandra Somensi ha davvero un altro? Le reazioni

Stando a quanto emerso nella segnalazione trapelata in queste ore sugli ex protagonisti di Uomini e Donne, pare che Alessandra Somensi avesse ancora dei rapporti con il suo ex fidanzato. Questa, dunque, sarebbe la causa principale dell’estrema freddezza nei riguardi di Luca Daffrè. Quest’ultimo, infatti, tra le sue IG Stories ha svelato di aver provato ad introdurre Alessandra nella sua vita e nel suo mondo, ma si è trovato dinanzi una persona molto fredda.

Questo, dunque, ha spinto i due ad avere delle costanti discussioni che, soprattutto nei primi tempi di una frequentazione non dovrebbero esserci. Proprio in virtù di questo, i due avrebbero smesso di uscire insieme. Luca, al momento, non si è voluto sbilanciare sulla segnalazione. il ragazzo non ha voluto gettare fango su Alessandra non avendo la certezza di quanto emerso. Anche la Somensi al momento non è ancora intervenuta.