Isola dei Famosi, naufraghi avvistano Ufo: scritte sulla sabbia e strane presenze, racconti da brividi

Nel daytime di oggi, giovedì 18 maggio, dell’Isola dei Famosi, i naufraghi hanno raccontato degli eventi alquanto particolari che si sarebbero verificati, come avvistamenti di presunti Ufo. A far accapponare la pelle alla maggior parte dei compagni d’avventura, e anche ai telespettatori, è stata Nathaly Caldonazzo.

La donna, infatti, ha svelato che, proprio poco prima, avesse visto delle cose piuttosto strane manifestarsi sulla sabbia. Anche Paolo Noise si è accodato alla compagna d’avventura aggiungendo altri particolari. Ecco cosa è emerso.

Naufraghi avvistano Ufo all’Isola dei Famosi: il racconto di Nathaly Caldonazzo

All’Isola dei Famosi sono stati avvistati degli Ufo? Già un po’ di tempo fa erano trapelate delle notizie piuttosto bizzarre a riguardo. In queste ore, però, pare che la situazione sia capitolata. Nathaly Caldonazzo, infatti, ha raccontato agli altri naufraghi di aver avvistato delle scritte improvvise sulla sabbia. Mentre era intenta a godersi il cielo stellato, infatti, ha visto improvvisamente un bagliore accanto a sé.

La donna, dunque, subito si è voltata ed ha ammesso di aver visto accanto a sé delle scritte luminose. Purtroppo, però, non ha fatto in tempo a leggere cosa ci fosse scritto, che sono subito sparite. I compagni d’avventura sono rimasti basiti e anche un po’ terrorizzati. La showgirl, poi, ha aggiunto che, quando era sull’Isola di Sant’Elena ha notato delle cose molto strane che, tuttavia, non ha voluto raccontare. Successivamente, poi, anche Paolo Noise ha aggiunto altri dettagli.

Il racconto di Paolo Noise

Lo speaker radiofonico ha preso la parola per dire che una notte, mentre sull’isola dei Famosi si stava abbattendo una tempesta, lui avvistò probabilmente degli Ufo. Nello specifico, ha rivelato di aver visto delle cose luminose in cielo. Erano circa una 20ina di punti luminosi davvero molto strani. Anch’essi, però, nel giro di poco tempo sono spariti e di sono dissolti nel cielo senza una spiegazione.

Dopo questi racconti così particolari, dunque, i naufraghi sono apparsi davvero molto provati e spaventati. Alcuni di loro sono arrivati addirittura ad ammettere di avere paura di andare a fare i propri bisogni da soli, proprio in quanto temono di avere qualche avvistamento. I protagonisti, poi, sono convenuti sul fatto che, probabilmente, il posto in cui si trovano è soggetto a questo genere di fenomeni. Sarà davvero così?