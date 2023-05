Loredana Lecciso, grande assenza allo show di Al Bano: dietro ci sarebbe ancora il veto di Romina

C’è grande attesa per “4 volte 20”, il programma Mediaset che celebra in due puntate la vita e la carriera di Al Bano ma che festeggia anche i suoi 80 anni. Dopo 55 passi nel sole, martedì 23 maggio 2023 Mediaset manderà in onda in prima serata il nuovo show registrato il 18 maggio all’Arena di Verona. Il titolo scelto per l’inedito concerto è un evidente omaggio al traguardo d’età degli ottanta anni.

L’evento è stato registrato ieri sera e grazie ad alcune immagini da parte di fan presenti, possiamo dare già qualche piccola anticipazione… Ovviamente la domanda che tutti si sono posti è se Loredana Lecciso fosse presente in platea dato che Carrisi ha dichiarato più volte di aver voluto accanto tutta la famiglia.

Tutti gli ospiti invitati per il grande evento di Al Bano

Gli ospiti per la festa di compleanno di Albano all’Arena di Verona, sono Romina Power, Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Ricchi e Poveri, Arisa, Iva Zanicchi e Renato Zero.

Carrisi si esibirà assieme alla Power cantando i suoi successi, da Felicità, Nel sole, Sharazan, Ci sarà, E’ la mia vita, Nostalgia canaglia. Tali brani saranno tutti riproposti anche grazie all’Orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti.

Ma tra tutti questi presenti manca ancora una volta un nome che non è passato inosservato, facendo storcere il naso ancora una volta ai fan di Loredana Lecciso.

Al Bano in tv con 4 volte 20 dall’Arena di Verona ma senza Loredana Lecciso

In questo grandissimo evento verranno raccontati i successi del famoso cantante di Cellino San Marco, ripercorrendo la sua carriera artistica. Ma nello show sembra si sia registrata un’assenza rilevante: Loredana Lecciso. Secondo alcune indiscrezioni la soubrette salentina non ha preso parte al concerto in quanto non gradita a Romina Power.

Sembra addirittura che Romina abbia preteso una clausola nel contratto in cui è prevista l’esclusione di Loredana. Sarà andata davvero così. Inoltre, c’è da dire che la stessa cosa è accaduta anche prima dell’evento Nel Sole qualche anno fa.