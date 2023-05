Uomini e Donne, Alessandra svela i motivi della rottura con Luca:: la ragazza lo asfalta

Ieri è trapelata la notizia della fine della conoscenza tra Luca Daffrè e Alessandra Somenis, che hanno preso questa decisione dopo una settimana dalla fine di Uomini e Donne. La loro scelta repentina ha generato un bel po’ di sgomento, specie per la rapidità con cui hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra.

A rompere il silenzio sulla faccenda è stato dapprima Luca. Successivamente, poi, ci ha pensato Alessandra a fare un po’ di chiarezza e a raccontare la sua versione dei fatti. Vediamo cosa ha rivelato.

Alessandra svela cosa c’è dietro la rottura con Luca

Alessandra Somensi ha deciso di rompere il silenzio sulla rottura con Luca Daffrè dopo Uomini e Donne. La giovane è stata duramente attaccata sul web a causa di alcune segnalazioni. Alcuni utenti, infatti, hanno asserito che la giovane fosse ancora in contatto con il suo ex fidanzato. Questo sarebbe il motivo della presunta freddezza adoperata verso l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

Dopo tutti i rumor trapelati sul suo conto, dunque, la protagonista ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua versione dei fatti. Mediante delle Instagram Stories, infatti, Alessandra ha addossato buona parte delle colpe dell’epilogo che ha preso questa situazione all’ex tronista. In particolare lo ha accusato di non saperci fare affatto e di non essere per nulla una persona matura e predisposta ad una conoscenza seria.

Uomini e Donne: chi avrà ragione tra i due?

Nel corso del suo sfogo, Alessandra ha attaccato pesantemente l’ex tronista di Uomini e Donne Luca, il quale è stato dipinto come un ragazzo un po’ superficiale. Per rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, la giovane ha raccontato un aneddoto. Subito dopo la scelta si sono incontrati e sono stati nella città di lui. Dopo otto ore trascorse insieme, però, pare che Luca abbia subito deciso di troncare.

Alessandra, infatti, ha rivelato che Luca le ha detto che non sono fatti per stare insieme, che sono incompatibili e che hanno due visioni troppo differenti di vedere la vita e il mondo. La Somensi è rimasta spiazzata poiché non crede che in sole otto ore si possa dire di aver conosciuto una persona, al punto da definirla incompatibile rispetto ad un’altra. Dunque, dove sarà la verità? Forse il tempo chiarirà ogni cosa.