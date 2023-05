Isola dei famosi 2023, arrivano rinforzi: cosa ci attende stasera

Sono in arrivo grandi novità in Honduras. In queste ore dopo l’annuncio dell’arrivo in Honduras di Nikita Pelizone sembra che anche un altro personaggio molto conosciuto nel mondo dello sport stia per arrivare sull’Isola.

Di chi si tratta? Scopriamolo insieme

Isola dei famosi 2023: arrivano rinforzi

Dopo i vari ritiri ed eliminazioni, il reality sta cercando di recuperare terreno chiamando degli importanti rinforzi. Infatti, lunedì 22 maggio sarà la volta di Aldo Montano.L’ex schermidore è pronto a sbarcare in Honduras per cercare di dare più carica possibile agli altri naufraghi, ormai molto provati da queste dure settimane. Non è chiaro se Aldo farà una sorpresa a qualche suo amico o se la sua presenza sarà un regalo generale per tutti i concorrenti.

In ogni caso, proprio come Nikita lo sportivo non sarà un concorrente ufficiale. Aldo ha preso parte lo scorso anno anche ad un altro reality, il GF Vip 6. In quell’esperienza aveva legato molto con Manuel Bortuzzo, con cui l’amicizia continua ancora oggi.

Strani avvistamenti sull’Isola: c’è chi parla di Ufo

Nell’attesa di capire Nikita e Aldo che ruolo avranno sull’isola dei famosi, in queste ore in rete è scoppiata un’altra clamorosa novità. Sembrerebbe che Nataly Caldonazzo la scorsa notte abbia visto strani avvistamenti in Honduras. La show girl prima ha visto strani movimenti in cielo e poi una luce fortissima sulla spiaggia con una scritta.

Tale notizia ha suscitato molta curiosità da parte dei naufraghi ma anche molta paura da parte di Corinne. C’è chi parla di ufo, e chi invece crede sia solo una montatura per fare parlare di questa edizione che sembra ancora non convincere il pubblico a casa. Gli ascolti non premiano come Ilary sperava ma al momento non per la rete non ci sarebbe nessun ritorno indietro.

Televoto: chi abbandonerà l’isola?

Dopo l’uscita di scena di Gian Maria, esiliato sull’isola Sant’Elena con Christofer, un’altra persona dovrà raggiungere l’altra isoletta. I sondaggi dicono ancora una volta che Helena è tra i concorrenti più amati. Sin da subito ha superato il 50%, seguita da Pamela con una percentuale vicina al 28%.

Anche quest’ultima sta riuscendo a conquistare l’affetto del pubblico televisivo. In ultima posizione troviamo Fabio dei Jalisse, che tuttavia sta recuperando posizioni grazie alla sua personalità che si sta rivelando sempre più marcata negli ultimi giorni.