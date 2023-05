Terra Amara, anticipazione sconvolgente: questo ora cambia tutto

Continua con grande successo la serie televisiva Terra Amara, in onda dalla scorsa estate su Canale 5. La soap sta ottenendo ascolti davvero soddisfacenti che hanno fatto si di mandarla in onda dal lunedì alla domenica. Ma cosa ci attende nelle prossime puntate?

La seconda inattesa gravidanza di Mujgan Hekimoglu movimenterà le vite di diversi abitanti di Cukurova nelle prossime puntate italiane. Il più colpito negativamente dalla notizia sarà Yilmaz Akkaya certo di non poter essere il padre del bambino che la moglie aspetta…

Terra Amara anticipazioni: Zuleja delusa dal suo Yilmaz, ma è tutta colpa di Mujgan

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che nei prossimi episodi Zuleja e Yilmaz saranno pronti a darsi una nuova possibilità,. I due progetteranno assieme una fuga e saranno disposti anche a perdere i loro figli pur di stare assieme. Mujgan si troverà ad origliare un dialogo tra la coppia, e in preda all’angoscia metterà in atto un piano diabolico.

Il giorno successivo a questa scoperta, accadrà qualcosa di impensabile: Mujgan farà in modo di entrare nella stessa farmacia dove si trova Zuleyha e, grazie ad un dialogo con il farmacista, le farà sapere che lei e Yilmaz diventeranno nuovamente genitori. Una “novità” che spezzerà il cuore della Altun e che mai avrebbe immaginato…

Anticipazioni Mujgan è davvero incinta?

Nel corso dei prossimi episodi vedremo poi dopo tale scoperta Zuleja affrontare Yilmaz. La donna chiederà al suo amato come abbia potuto mettere in discussione il suo amore per lui se poi invece è proprio lui stesso ad andare a letto con la moglie e ad averla messa incinta. A tale notizia Akkaia perderà la ragione e correrà alla villa per avere spiegazioni d Mujgan.

Qui la donna gli dirà che in efftti davvero aspetta un figlio ma Yilmaz è convinto che non sia possibile. L’uomo infatti le ribadirà che sono mesi che non stanno assieme ed è impossibile che sia in attesa… Insomma, al momento la gravidanza della dottoressa resta un mistero..