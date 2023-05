“Belen e Stefano di nuovo in crisi”: nuova segnalazione, cosa sta succedendo (FOTO)

Nuova segnalazione che riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino e una loro possibile crisi. Sono settimane, ormai, che sul web non si fa che parlare di questa faccenda. Come sono soliti fare, però, i diretti interessati non sono minimamente intervenuti sulla faccenda, lasciando i numerosi fan sul filo del rasoio.

In queste ore, però, ci ha pensato un influencer a fare degli aggiornamenti in merito a quanto starebbe accadendo tra i due. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso e cosa, in realtà, non sembra tornare.

I nuovi rumor sulla crisi tra Belen e Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero in crisi? I due protagonisti sono sempre stati estremamente reticenti nel parlare della loro vita privata. Anche in questa circostanza, dunque, entrambi si stanno comportando allo stesso modo. Sui loro account social mancano contenuti volti ad immortalare la loro vita di coppia da un bel po’ di tempo. Inoltre, di recente ci sono stati anche degli avvenimenti che hanno lasciato credere che le cose potessero non andare bene.

Stefano, ad esempio, sta trascorrendo spesso del tempo insieme al figlio Santiago, ma tutte le volte manca sempre Belen. In queste ore, poi, l’influencer Amedeo Venza ha dato per certa la notizia secondo cui tra i due le cose non starebbero andando esattamente nel migliore dei modi. Il protagonista ne ha parlato con estremo rammarico, sta di fatto che ha ammesso di essere rimasto molto male nell’apprendere quanto sa.

De Martino spiazza sulla Rodriguez: ecco cosa non torna

A quanto pare, dunque, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sarebbe davvero una crisi. Per il momento, però, non sono pervenute conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Qualcosa, però, sembra non tornare. In una recente intervista, infatti, l’ex ballerino di Amici ha parlato di alcune faccende inerenti la sua vita privata e professionale. Ebbene, in tale circostanza, ha detto delle cose un po’ dissonanti con quanto emerso di recente.

In tale occasione, infatti, Stefano ha raccontato degli aneddoti inerenti la sua vita privata in cui ha menzionato anche Belen Rodriguez. Se i due fossero davvero in crisi, però, per quale ragione il giovane avrebbe parlato di sua moglie in maniera così tranquilla? Si tratta di una strategia volta a disorientare il pubblico oppure quella emersa è l’ennesima voce fake in merito alla loro vita privata?