Terra Amara anticipazioni: addio per sempre al protagonista, epilogo bruttissimo

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia ci fanno sapere che , Yilmaz Akkaya sarà uno dei prossimi protagonisti a lasciare la soap. A quanto pare l’uomo avrà un grave incidente stradale. Demir lo aiuterà ad uscire dall’auto e cercherà di fare di tutto per salvarlo, mettendo a repentaglio la sua stessa vita.

Purtroppo, però, per Yilmaz non ci sarà nulla da fare. Le sue gravi condizioni lo porteranno dritto alla morte. Prima di andarsene, però, Akkaya penserà a Zuleyha e al figlio e affiderà, inaspettatamente, entrambi alle cure di Demir.

Anticipazioni turche Terra Amara: Ylmaz e Zuleja finalmente felici assieme

Dalle anticipazioni turche che arrivano direttamente dal paese di origine dove è stata creata la soap, possiamo anticipare che Zuleja e Ylmaz si separeranno dai corrispettivi coniugi e finalmente saranno liberi di vivere la loro storia d’amore. Ci saranno, comunque, delle condizioni da rispettare.

Zuleyha dovrà rinunciare alla secondogenita Leyla lasciandola al padre Demir e, allo stesso modo, il piccolo Kerem Alì resterà a Mujgan. Con Zuleyha e Yilmaz rimarrà Adnan, frutto del loro amore. I due avranno in programma di trasferirsi altrove per ricominciare una vita lontano da Cukurova.

Ylmaz ha un grave incidente e perde la vita

Poco prima della partenza, però, Kerem Alì verrà ricoverato d’urgenza e Yilmaz, preoccupatissimo per le sorti del figlio, si metterà in macchina per andare in ospedale. Sarà lungo il tragitto che, purtroppo, sarà vittima di un incidente stradale.

Ad assistere all’incidente ci sarà Demir che pare non ci penserà due volte a provare a salvarlo. Tutti i suoi sforzi, però, risulteranno vani dal momento che le condizioni di Akkaya appariranno sin da subito gravissime. Prima di espirare l’ultimo respiro Akkaia chiederà al rivale di prendersi cura di Zuleja e di Adnan e di farli rientrare alla villa. Demir, accetterà la proposta dell’uomo ma saprà benissimo che la sua ex moglie non lo amerà mai.