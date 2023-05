Anche Uomini e Donne Story sospeso: ecco quando e cosa andrà in onda

Uomini e Donne Story ha aperto i battenti questo lunedì, ma il meglio del dating show di Maria De Filippi sta già per essere sospeso. La decisione di mandare in onda un mix di tutti gli episodi più interessanti di questa edizione non è molto piaciuta al pubblico da casa.

In molti, infatti, avrebbero preferito prendere visione di contenuti un po’ più vecchi, per ripercorrere il viale dei ricordi. Ad ogni modo, anche questa rivisitazione sta per volgere al termine. Vediamo quando è prevista l’ultima puntata e cosa andrà in onda al suo posto.

Ecco quando sarà sospeso Uomini e Donne Story e cosa andrà in onda

I palinsesti delle reti televisive si stanno modificando e sempre più trasmissioni stanno sostenendo dal panorama di offerte televisive delle varie emittenti. Dopo Uomini e Donne, anche il meglio di, denominato Story, sta per essere sospeso. Il programma di Canale 5 si appresta a chiudere i battenti per concedersi la pausa estiva. Stando a quanto emerso in queste ore, la data dell’ultima puntata del format rivisitato di Maria De Filippi è prevista per venerdì prossimo, ovvero 26 maggio.

A partire dal lunedì successivo, ovvero il 29 maggio, infatti, il dating show di Canale 5 sarà sostituito da una serie TV che Mediaset sta pubblicizzando ds un po’ di settimane. Nello specifico si tratta della fiction intitolata La Promessa. Questa serie è di origini spagnole e, stando a quanto emerso dalle brevi anticipazioni circolante sul web e in TV, si prospetta anche piuttosto avvincente. L’orario di messa in onda è previsto proprio per le 14:45.

Gli altri cambiamenti in Mediaset in vista dell’estate

Questa sosp ora dovrebbe avere la stessa durata di Uomini e Donne Story. Al termine della messa in onda, infatti, ci dovrebbe essere il consueto appuntamento con il daytime dell’isola dei Famosi e poi a seguire le altre sisp opera e programmi previsti. Questo, naturalmente, fino alla fine di giugno. Successivamente, infatti, e andrà in onda la programmazione estiva, che determinerà anche la sostituzione di Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso, infatti, sarà sostituita da una serie tv. Nello specifico, a fine giugno andranno in onda gli ultimi episodi di Un Altro Domani. Per quanto riguarda il preserale, invece, Avanti Un Altro Story sarà sostituito da Caduta Libera, mentre nell’access prime ci sarà spazio per Paperissima Sprint che andrà a sostituire Striscia la Notizia.