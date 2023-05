Uomini e donne anticipazioni: chi lascia e chi è pronto a tornare a settembre

Anche quest’anno è terminata una nuova stagione di Uomini e donne. Oggi 19 maggio 2023 va in onda anche l’ultima puntata di Uomini e donne story che possiamo dire si è rivelato un vero e proprio flop per la De Filippi.

Per quanto riguarda il trono over si fanno le prime ipotesi – più o meno fondate – in merito alle dame e ai cavalieri che probabilmente ritroveremo a settembre e a quelli che invece potrebbero non esserci, o perché Maria De Filippi ne ha constatato la falsità o perché poco funzionali al programma. Vediamo insieme di chi si tratta!

Uomini e donne anticipazioni: chi lascia il parterre?

Coloro che non vorrebbero vedere Gemma Galgani, Riccardo ed Armando devono farsene una ragione. I tre personaggi del trono over anche il prossimo anno saranno nel parterre con la speranza di trovare la propria anima gemella. Nonostante il pubblico da casa più volte abbia chiesto un ritiro dei tre nominati in precedenza sia la dama che i due cavalieri saranno di nuovo nel programma.

Sembra invece che a lasciare Ued sarà Aurora Tropea. Voci di corridoio, infatti, fanno sapere che il destino della dama romana è segnato e che a settembre non siederà più tra le dame del trono over. Stessa sorte potrebbe toccare a Carla Belotti, ritenuta un po’ troppo sopra le righe. Per quanto riguarda invece dei ritorni dal passato, si parla di Barbara De Santi, che ha lasciato spontaneamente il programma nel 2020, e di Giorgio Manetti, che ha lasciato lui stesso la porta aperta a Maria

Come reagirà Gemma al possibile ritorno di Giorgio?

I due eventuali ritorni, ovvero quelli di Barbara e Giorgio, non lasceranno sicuramente indifferente Gemma Galgani.

Se infatti la prima è la sua peggior nemica, il secondo è stato il suo più grande amore nel programma, per il quale ha versato fiumi di lacrime. E di recente proprio Giorgio ha fatto sapere che se la dama lo invitasse per un caffè accetterebbe volentieri