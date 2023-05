Grande Fratello Vip 8 anticipazioni: la figlia di Al Bano dice Si ad Alfonso ma ad una sola e particolare condizione

Sono ormai diversi anni che il nome di Jasmine Carrisi spunta tra il possibile cast del Grande Fratello Vip.

Insieme al suo anche quello della mamma Loredana Lecciso, ma ad oggi nessuna delle due ne ha mai preso parte. Cosa bolle in pentola adesso? Scopriamolo insieme

Jasmine Carrisi pronta per Il Grande Fratello Vip ma solo ad una condizione

In un intervistata tra le pagine di Nuovo, Jasmine ha svelato alcuni retroscena sulla possibilità di vederla nella Casa del Grande Fratello Vip a partire da settembre: E’ un’esperienza che mi incuriosisce oppure no? Vi prenderò parte quando avrò una carriera consolidata, come ha fatto papà. Oggi comunque la mia priorità resta la musica!

Jasmine Carrisi ha svelato anche quali vantaggi (e non) ha avuto nell’essere una figlia d’arte. Da un lato ammette che ha avuto molte possibilità, nonostante spesso ha sentito quel peso e quella difficoltà nell’essere la figlia Di… Ma sa benissimo che alla fine quel cognome l’ha molto aiutata.

Insomma, al momento la figlia di Loredana Lecciso e del cantante di Cellino ha lasciato la porta aperta… Chissà se questa volta davvero la vedremo nella Casa più spiata d’Italia. Assieme al suo nome, inoltre, spuntano anche quelli di Gianluca Benincasa, Brenda Asnicar, Luca Daffrè, Taylor Megan e Fariba Tehrani

Spunta il nome bomba per il ruolo da opinionista: Giuseppe Cruciani

L’intento di Signorini, stando alle indiscrezioni di Dagospia, sarebbe quello di spiazzare tutti pensando ad un opinionista del tutto inedito per il GF Vip 8, ovvero Giuseppe Cruciani. Nello stesso tempo, però dopo le direttive da parte dei vertici della rete, la presenza del giornalista sembra quasi improbabile.

Ma non è tutto, poichè Dagospia annuncia anche un retroscena su Giulia Salemi. Sembra che l’influencer sogni quella poltrona da ormai tanto e troppo tempo.